F1: Asa dianteira testada por Antonelli em Singapura retornará no GP dos EUA
Equipe alemã estreia asa de dois flaps móveis nos EUA para conter desequilíbrio do W17
As atualizações introduzidas pela Mercedes no circuito de Sepang trouxeram mais carga aerodinâmica ao W17, contudo alteraram a janela operacional do carro de forma inesperada, deslocando o equilíbrio excessivamente para a dianteira. Para contornar a instabilidade traseira e 'recalibrar' o monoposto, a equipe alemã levará ao GP dos Estados Unidos da Fórmula 1 uma nova asa dianteira baseada em um conceito aerodinâmico reformulado, passo considerado crucial também para o projeto de 2027.
A nova peça já havia feito uma rápida aparição durante o primeiro treino livre em Singapura, onde serviu como protótipo acelerado para coleta inicial de dados. Na ocasião, a Mercedes optou por não utilizá-la no restante do fim de semana sprint por limitações de peças reservas e contenção de custos sob o teto de gastos, preferindo analisar os números em profundidade durante a pausa no calendário.
Diferente da versão anterior, a nova asa dianteira apresenta uma redistribuição de carga sobre os flaps e o retorno de uma corda maior no plano principal, ao qual estão fixados os dois pilares do bico. O novo arranjo permitiu à Mercedes introduzir, pela primeira vez na temporada, uma asa dianteira com dois flaps móveis.
Confronto ala anteriore Mercedes W17 a Singapore
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
A mudança de filosofia busca compensar a perda de previsibilidade enfrentada por Andrea Kimi Antonelli e pela equipe nas últimas etapas. Os técnicos de Brackley estimavam que o pacote de Sepang traria um ganho direto de três décimos por volta, avanço que só se manifestou parcialmente na pista.
Entender a origem dessa inconsistência na correlação é a grande prioridade da Mercedes na reta final do campeonato. Embora as regras aerodinâmicas para a temporada 2027 prevejam reduções nos níveis de pressão aerodinâmica exigidas pela FIA, consolidar uma direção técnica clara com o W17 servirá de pilar para o desenvolvimento do monoposto do próximo ciclo regulatório.
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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