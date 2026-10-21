As atualizações introduzidas pela Mercedes no circuito de Sepang trouxeram mais carga aerodinâmica ao W17, contudo alteraram a janela operacional do carro de forma inesperada, deslocando o equilíbrio excessivamente para a dianteira. Para contornar a instabilidade traseira e 'recalibrar' o monoposto, a equipe alemã levará ao GP dos Estados Unidos da Fórmula 1 uma nova asa dianteira baseada em um conceito aerodinâmico reformulado, passo considerado crucial também para o projeto de 2027.

A nova peça já havia feito uma rápida aparição durante o primeiro treino livre em Singapura, onde serviu como protótipo acelerado para coleta inicial de dados. Na ocasião, a Mercedes optou por não utilizá-la no restante do fim de semana sprint por limitações de peças reservas e contenção de custos sob o teto de gastos, preferindo analisar os números em profundidade durante a pausa no calendário.

Diferente da versão anterior, a nova asa dianteira apresenta uma redistribuição de carga sobre os flaps e o retorno de uma corda maior no plano principal, ao qual estão fixados os dois pilares do bico. O novo arranjo permitiu à Mercedes introduzir, pela primeira vez na temporada, uma asa dianteira com dois flaps móveis.

Confronto ala anteriore Mercedes W17 a Singapore Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A mudança de filosofia busca compensar a perda de previsibilidade enfrentada por Andrea Kimi Antonelli e pela equipe nas últimas etapas. Os técnicos de Brackley estimavam que o pacote de Sepang traria um ganho direto de três décimos por volta, avanço que só se manifestou parcialmente na pista.

Entender a origem dessa inconsistência na correlação é a grande prioridade da Mercedes na reta final do campeonato. Embora as regras aerodinâmicas para a temporada 2027 prevejam reduções nos níveis de pressão aerodinâmica exigidas pela FIA, consolidar uma direção técnica clara com o W17 servirá de pilar para o desenvolvimento do monoposto do próximo ciclo regulatório.

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