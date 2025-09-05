F1 - Asas traseiras e mais: veja atualizações para o GP da Itália

As equipes de Fórmula 1 detalharam suas configurações aerodinâmicas de baixo downforce para o GP da Itália deste fim de semana, seguindo a abordagem tradicional para o circuito de alta velocidade de Monza.

Todos os anos, as equipes tendem a produzir opções de asa traseira sob medida para satisfazer os requisitos de velocidade em linha reta necessários para serem competitivas no "Templo da Velocidade" - ao reduzir a área da asa, o arrasto é reduzido e, portanto, a potência do motor necessária para superar o arrasto também é menor. No início, não se sabia se as equipes iriam desenvolver asas totalmente novas ou simplesmente reaproveitar os projetos de 2024, devido ao estágio avançado do conjunto de regras.

A McLaren levou um novo conjunto de asa traseira para este fim de semana, com um plano principal 'mais raso' e uma aba de asa traseira para maximizar a redução de arrasto geral. Isso inclui um novo feixe de asa e um elemento superior da asa dianteira com corte para trás.

Detalhes técnicos do McLaren MCL39 Foto de: Ronald Vording

Mas os desenvolvimentos da McLaren vão além, incluindo novas carenagens da suspensão dianteira, para aumentar ainda mais o efeito de redução do arrasto.

A Ferrari tem uma nova aba da asa dianteira; a redução do downforce e do arrasto da asa dianteira também ajuda a equilibrar o carro com a traseira mais rasa. A Scuderia diz que renovou suas opções de asa com menor arrasto do ano passado - o que ajudou Charles Leclerc a vencer na frente dos tifosi.

A Red Bull, por sua vez, não declarou à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) uma nova asa traseira para Monza - ela usará uma opção de menor downforce já existente. O time taurino, porém, terá um terceiro e quarto elementos mais curtos na asa dianteira para equilibrar isso.

A equipe de Milton Keynes também declarou à FIA mudanças "sutis" em sua carroceria para produzir mais carga, e também modificou as bordas e as cercas do assoalho para se adequar às demandas do GP da Itália.

A Mercedes também fez alteração na grade do assoalho para Monza, a fim de extrair mais desempenho dos dispositivos da borda do assoalho e do difusor, além de declarar uma pequena alteração nas pontas da asa traseira de baixo downforce já existente e na asa dianteira 'aparada' para trás. Veja o carro abaixo:

Mercedes W16 Foto de: Jay Hirano / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

A Aston Martin declarou uma nova aba de asa traseira para incorporar à asa traseira existente, assim como a Racing Bulls. O VCARB 02 também recebe atualizações no assoalho, juntamente com os sidepods revisados, pois parece optar por um pacote de atualização maior (e presumivelmente final para o ano). Isso também inclui uma nova carcaça de retrovisor.

A Haas e a Williams também chegaram a Monza com versões reduzidas de suas asas dianteiras e traseiras de baixo downforce; a Alpine e a Sauber não declararam nada de novo à FIA e, portanto, pode-se presumir que os componentes de baixo downforce existentes já estão prontos para outro uso no ano.

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025? Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!