F1: Asfalto de Sepang deixa carros quatro segundos mais lentos do que o previsto pela Pirelli; entenda

Os treinos de sexta-feira para o retorno pontual da Fórmula 1 à Malásia, após um hiato de nove anos, sempre iriam trazer algumas surpresas para o paddock. Mas, embora a chuva tenha poupado a pista, foi o próprio circuito de Sepang que se mostrou difícil de domar. As inspeções à pista na quinta-feira já haviam indicado que o asfalto “lixa”, como Oscar Piastri o descreveu, levaria a uma alta degradação dos pneus.

As condições de pista foram ainda mais difíceis do que o esperado, já que o piso do circuito de 5,35 km começou a se desintegrar durante os treinos, levando os organizadores a enviar caminhões de limpeza após o TL2 para remover pedras do traçado.

A Pirelli, fornecedora de pneus da F1 , revelou que as voltas rápidas na sexta-feira foram até 4s5 mais lentas do que suas simulações de classificação haviam previsto, devido à irregularidade e ao menor nível de aderência disponível.

“As condições não estavam muito boas, o asfalto estava se desintegrando”, explicou Simone Berra, engenheiro-chefe da Pirelli. “Temos algumas pedras se soltando e a FIA limpou a pista com o caminhão varredeira várias vezes".

“O asfalto está se degradando bem rápido, mesmo durante a sessão, então é algo que não está realmente sob controle no momento".

"Estávamos 4s5 atrás das simulações. Veremos amanhã, mas não acho que vamos ganhar quatro a cinco segundos esta noite. Então, sim, é basicamente uma questão das condições do asfalto. Não corremos aqui nos últimos 10 anos [sic], então, para as equipes, também foi difícil ter uma referência adequada".

Oscar Piastri, McLaren Foto: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Berra afirmou que a degradação da pista não representaria um risco à segurança, mesmo que provavelmente só piore durante a corrida.

“Não é um grande problema em termos de segurança, no que diz respeito a furos [dos pneus]. É apenas uma questão de gerar um baixo nível de aderência, porque há esse alto nível de rugosidade”, disse ele.

“Pode ficar ainda pior durante a corrida, porque todos os carros estarão rodando juntos em altas temperaturas. Então, acho que o asfalto pode acabar se degradando bastante durante a corrida".

“Sinceramente, não é o fim do mundo, é algo controlável, mas com certeza o nível de aderência não é o ideal".

Depois de terminar o dia na liderança, Charles Leclerc, disse: “Foi um dia muito, muito difícil no geral. As condições da pista estavam muito, muito complicadas. A pista estava bastante suja, na verdade, e muito escorregadia. Então, acho que as coisas vão mudar e evoluir bastante a partir de hoje".

Sepang está substituindo o Circuito de Sakhir como sede do GP do Bahrein neste fim de semana; portanto, seu nível semelhante de desgaste e rugosidade do asfalto combina bem com a sede tradicional do evento.

A alta degradação a cada volta significa que pode muito bem haver uma discrepância entre a hierarquia em volta rápida e ao longo de um stint completo de corrida, o que poderia adicionar um toque de intriga estratégica a uma corrida em um circuito que já se presta razoavelmente bem às ultrapassagens.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"É uma questão de encontrar um excelente equilíbrio, não apenas para o carro e para a performance em si, mas também nos longruns, tentando manter a consistência e controlar as temperaturas para evitar qualquer derrapagem ou desgaste excessivo dos pneus ao longo do stint", explicou Berra.

"Pode ser o caso de que, se você tentar buscar o melhor acerto para a corrida, acabe ficando com um equilíbrio de temperatura ruim para a classificação. Vi alguns casos em que as equipes enfrentaram dificuldades para aquecer os pneus dianteiros".

"Elas não prepararam o carro corretamente para deixar os pneus dianteiros na temperatura ideal para a curva 1, depois da longa reta após a curva 15. Podemos ver algumas surpresas, como equipes sofrendo mais durante a classificação, mas apresentando um desempenho melhor na corrida", concluiu.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!