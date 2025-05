O GP de Mônaco de Fórmula 1 foi mais um fim de semana ruim para Fernando Alonso, que continua zerado no campeonato de pilotos, apesar de seu bom desempenho nas duas últimas etapas. No principado, o espanhol foi forçado a se retirar devido a uma falha na parte elétrica do motor híbrido, que cortou a potência por quase 20 voltas até falhar completamente.

Falar de um Alonso ainda com zero pontos após oito GPs pode parecer surreal, mas o início da temporada de 2025 certamente não o favoreceu em nada. Entre um carro pouco competitivo nas primeiras corridas, estratégias ruins e problemas técnicos, as oportunidades de entrar no top 10 foram poucas e distantes.

Em Ímola, a frustração do bicampeão ficou clara durante a corrida, quando ele exclamou pelo rádio: "Sou o piloto mais azarado do mundo", exasperado com algumas neutralizações que penalizaram ainda mais uma estratégia já ineficaz.

Uma decepção que se repetiu novamente no fim de semana de Mônaco, onde Alonso foi forçado a se retirar após cerca de 40 voltas devido a uma falha na parte elétrica do motor do AMR25, uma ocorrência rara, especialmente em uma pista tão pouco exigente para a unidade de potência como Monte Carlo.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Embora o circuito de Mônaco apresente armadilhas em termos de resfriamento, Alonso conseguiu correr a maior parte da corrida com ar limpo, sem tráfego, ajudando no gerenciamento térmico. No entanto, já por volta da 20ª volta, surgiu uma clara perda de potência, sintoma de um mau funcionamento do MGU-K.

"Tive um problema no motor, o ERS [Sistema de Recuperação de Energia], a parte elétrica, estava faltando. Eu me senti como Ricciardo em 2018, sem energia elétrica: cerca de 160 cavalos a menos. Mas aqui em Mônaco a potência não é tudo, eu estava tentando defender o sexto lugar", explicou Alonso após o abandono.

Os engenheiros imediatamente procuraram configurações alternativas para conter o problema, que inicialmente mostrou cortes de mais de 15 km/h. Por outro lado, os engenheiros da Mercedes, fornecedores da unidade de potência, estavam analisando os dados, sugerindo que o espanhol deveria continuar na pista mesmo assim.

O trabalho em equipe da Racing Bulls (e depois da Williams) ajudou a criar um cenário favorável para Alonso, diminuindo o ritmo e permitindo que ele fosse para o pit em uma janela útil, apesar da falha.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Peter Fox / Getty Images

No entanto, a situação foi se deteriorando gradualmente. Não apenas a parte híbrida permaneceu inoperante, mas também o comportamento geral da unidade de potência se tornou instável, especialmente na saída da curva 3. A equipe tentou limitar os danos pedindo linhas de direção mais suaves e um uso mais conservador das zebras, mas o AMR25 finalmente cedeu.

"A partir da volta 21, tivemos problemas. A Mercedes HPP nos pediu para permanecer na pista para coletar dados, pois estávamos na zona de pontos. Eles nos apoiaram totalmente e agora vão analisar o que aconteceu", disse o chefe de equipe, Andy Cowell.

Quando perguntado sobre a magnitude da perda de potência, Cowell não forneceu números, mas convidou as pessoas a olharem para o delta dos radares de velocidade e a telemetria que mostram claramente como, sob o túnel, às vezes havia uma perda de mais de 5/6 km/h em média após as correções. Mas em Mônaco, onde a parte híbrida ajuda na recuperação ao sair das curvas acima de 100 km/h, a perda de tempo não deve ser medida apenas nos trechos.

Comparação da corrida de Alonso antes e depois do problema (aguardando as primeiras correções que ajudaram a aliviar o problema) Foto de: Gianluca D'Alessandro

Felizmente para Alonso, o ritmo contido dos pilotos atrás dele permitiu que ele ficasse na frente, graças em parte ao peso crucial da posição na pista no Principado. Em condições normais, com rivais mais agressivos ou estratégias diferentes, teria sido impossível se defender.

"Ultrapassar é muito difícil aqui. Mesmo com um motor de seis cilindros, você pode ficar na frente e ajudar seu companheiro de equipe", brincou Cowell, referindo-se à natureza única de Monte Carlo.

Apesar do abandono, Alonso preferiu ver o lado positivo: o progresso técnico do AMR25 nas últimas corridas é encorajador, especialmente no que diz respeito à carga aerodinâmica, que há muito tempo é o ponto fraco da equipe.

"A classificação de ontem foi muito boa. Perdemos uma oportunidade hoje, mas me sinto em uma forma excepcional. Na F1, você nunca duvida de si mesmo, mas obter um bom resultado de vez em quando lhe dá moral", disse o bicampeão mundial.

"Tenho que continuar nesse caminho. Mônaco é um circuito único. Fiz voltas de classificação muito boas e um bom ritmo de corrida, mesmo sem o ERS. Se eu tivesse ficado sem pontos por causa dos meus próprios erros ou do contato com os outros, eu ficaria frustrado. Mas não é esse o caso: meu nível de desempenho está alto, estou calmo e esperando minha chance".

Alonso segue esperançoso para 2026

Mesmo com abandono, Alonso, em declarações pós-corrida, admitiu que ficaria "feliz" em continuar adicionando abandonos à sua contagem em 2025 se a partir de 2026 puderem lutar por pódios e vitórias, já que este é o grande objetivo da equipe britânica no momento, especialmente após a chegada do 'guru do design' Adrian Newey.

"Bem, para ser sincero, ficarei feliz se tudo correr assim nesta temporada e eu vencer na Austrália no ano que vem. Sabe, para mim, não muda nada se eu terminar em oitavo em Barcelona ou no Canadá. Sabe, conseguir oito pontos este ano ou 22 não muda muita coisa".

"Já no ano que vem, com a mudança no regulamento, realmente esperamos ser um candidato ao campeonato mundial. Então, estou feliz por acumular todos os abandonos este ano".

O bicampeão também garantiu que, mesmo com as derrotas, não perdeu o foco. "Agora que estou em altíssimo nível, sabe, obviamente... Nunca há dúvidas quando se é piloto de F1 , mas é verdade que, de vez em quando, um bom resultado é sempre bem-vindo e coloca um sorriso no rosto e... Amanhã você vai à academia e está um pouco mais motivado e tem boas notícias".

"No meu caso, não há boas notícias, então tenho que continuar indo à academia amanhã de manhã... E tenho que continuar tendo um bom desempenho e é isso que eu faço", concluiu.

