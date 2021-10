F1: Aston Martin analisa mudança na pintura do carro para 2022

A Aston Martin disse que qualquer mudança na pintura para o próximo ano não deve comprometer o peso de seu carro de Fórmula 1.

A equipe de Silverstone começou a estudar um possível ajuste da sua cor verde para 2022, com o tom escuro não sendo tão bom quanto esperava originalmente.

Enquanto a escuderia se mostrou feliz com a pintura, as cores não apareceram tão bem nas imagens da televisão.

E, em particular com a maneira como as câmeras captam a luz, o escuro Aston Martin costuma ser difícil de distinguir da Mercedes em certos ângulos.

Em declarações no início deste ano, o chefe da equipe Otmar Szafnauer disse que o tipo de verde usado seria reconsiderado.

"Eu acho que é uma cor deslumbrante ao sol e quando você está olhando para ela pessoalmente", disse ele.

“Mas acredito que devemos procurar fazer com que ele se destaque um pouco mais na televisão, sem perder o verde quando você olha de fora."

"Não sei se podemos fazer isso, mas é uma coisa que estamos tentando fazer, apenas para ter certeza de que ele se diferencie na TV de alguns dos outros carros mais escuros."

As conversas na Aston Martin sobre a sua pintura de 2022 e a escolha do verde começaram esta semana em Silverstone, com os chefes agora decidindo o que seria melhor.

Szafnauer, no entanto, deixa claro que a equipe precisa considerar cuidadosamente qualquer mudança de verde e, principalmente, não pode escolher uma baseada na ótica se isso acabar adicionando muito peso ao carro.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a situação mais recente no esquema de pintura, Szafnauer explicou que um dos principais problemas que o time enfrentou em 2022 foi chegar perto do limite mínimo de peso.

"Nós apenas começamos a olhar para isso", disse Szafnauer.

"Tivemos uma reunião de gerenciamento sênior e começamos a conversar sobre a pintura do próximo ano e quanto do carro estaremos pintando no próximo ano, com que cor."

"Mas o peso também é um grande fator. Temos que tirar o máximo de peso possível. Portanto, estamos no processo de fazer isso agora."

A Aston Martin não está sozinha na batalha para deixar seu carro próximo do limite mínimo de peso para 2022.

Novos regulamentos, maiores demandas de testes de colisão, além de rodas e freios maiores, levaram a um aumento na massa dos carros.

A última atualização dos regulamentos de 2022 da F1 publicada esta semana elevou o peso mínimo para 792 kg no próximo ano, mas as equipes ainda acham que será difícil atingi-lo.

