F1: Aston Martin anuncia data de lançamento do carro de 2026
Breve postagem com a frase "AMR26 arrives" confirmou tanto a data de lançamento quanto o nome do novo carro.
O carro da Aston Martin para a Fórmula 1 de 2026 será revelado em 9 de fevereiro, anunciou a equipe de Silverstone em uma publicação sucinta nas redes sociais.
A Aston Martin publicou simplesmente “AMR26 chega”, confirmando o nome do seu próximo concorrente, seguindo sua nomenclatura, seguido pela data do lançamento.
A equipe sediada em Silverstone é a primeira a anunciar a data para a revelação do carro de F1 de 2026 – Red Bull e Racing Bulls terão lançamento da temporada nos Estados Unidos em 15 de janeiro, mas só irão revelar suas novas pinturas.
O lançamento da Aston Martin acontece apenas dois dias antes dos testes de pré-temporada no Bahrein, que ocorrerão de 11 a 13 e de 18 a 20 de fevereiro, mas seu carro já estará na pista em Barcelona para o teste coletivo de 26 a 30 de janeiro. Ele será novamente pilotado pelo veterano Fernando Alonso e por Lance Stroll.
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto por: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
2026 será uma temporada crucial para a equipe em meio às novas regulamentações técnicas da F1. A paciência do ambicioso proprietário Lawrence Stroll pode estar se esgotando após a equipe cair da quinta para uma provável sétima posição no campeonato de construtores de 2025, apesar do enorme investimento financeiro do bilionário em suas instalações e em pessoal.
As cabeças ainda não estão (exatamente) rolando, mas o lendário engenheiro Adrian Newey assumirá o comando da equipe em 2026, tornando-se o terceiro chefe da equipe em apenas um ano, após Mike Krack e Andy Cowell terem deixado o cargo sucessivamente – e as expectativas estão mais altas do que nunca.
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Carro possuído? Alonso explica rodada "paranormal" no GP do Catar de F1
F1: Lawrence Stroll rebate rumores de Horner na Aston Martin em discurso para funcionários
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Últimas notícias
F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários