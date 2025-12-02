F1: Aston Martin anuncia data de lançamento do carro de 2026

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy
Indy
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos
Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1

Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1
NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto
F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull
F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026

F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026
Fórmula 1

F1: Aston Martin anuncia data de lançamento do carro de 2026

Breve postagem com a frase "AMR26 arrives" confirmou tanto a data de lançamento quanto o nome do novo carro.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

O carro da Aston Martin para a Fórmula 1 de 2026 será revelado em 9 de fevereiro, anunciou a equipe de Silverstone em uma publicação sucinta nas redes sociais.

Leia também:

A Aston Martin publicou simplesmente “AMR26 chega”, confirmando o nome do seu próximo concorrente, seguindo sua nomenclatura, seguido pela data do lançamento.

A equipe sediada em Silverstone é a primeira a anunciar a data para a revelação do carro de F1 de 2026 – Red Bull e Racing Bulls terão lançamento da temporada nos Estados Unidos em 15 de janeiro, mas só irão revelar suas novas pinturas.

O lançamento da Aston Martin acontece apenas dois dias antes dos testes de pré-temporada no Bahrein, que ocorrerão de 11 a 13 e de 18 a 20 de fevereiro, mas seu carro já estará na pista em Barcelona para o teste coletivo de 26 a 30 de janeiro. Ele será novamente pilotado pelo veterano Fernando Alonso e por Lance Stroll.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto por: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

2026 será uma temporada crucial para a equipe em meio às novas regulamentações técnicas da F1. A paciência do ambicioso proprietário Lawrence Stroll pode estar se esgotando após a equipe cair da quinta para uma provável sétima posição no campeonato de construtores de 2025, apesar do enorme investimento financeiro do bilionário em suas instalações e em pessoal.

As cabeças ainda não estão (exatamente) rolando, mas o lendário engenheiro Adrian Newey assumirá o comando da equipe em 2026, tornando-se o terceiro chefe da equipe em apenas um ano, após Mike Krack e Andy Cowell terem deixado o cargo sucessivamente – e as expectativas estão mais altas do que nunca.

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Bortoleto faz balanço do ano de novato antes de Abu Dhabi: "Orgulhoso do progresso" como equipe
Próximo artigo F1 - Hamilton: Negatividade da mídia impactou equipe da Ferrari

Principais comentários
Benjamin Vinel
Mais de
Benjamin Vinel
F1 - Hamilton: Negatividade da mídia impactou equipe da Ferrari

F1 - Hamilton: Negatividade da mídia impactou equipe da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Hamilton: Negatividade da mídia impactou equipe da Ferrari
F1 - 'Tem certeza de que quer ir aos boxes?’: Como Red Bull quase caiu na mesma armadilha da McLaren no Catar

F1 - 'Tem certeza de que quer ir aos boxes?’: Como Red Bull quase caiu na mesma armadilha da McLaren no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - 'Tem certeza de que quer ir aos boxes?’: Como Red Bull quase caiu na mesma armadilha da McLaren no Catar
F1: Antonelli explica erro que fez Norris o ultrapassar no GP do Catar

F1: Antonelli explica erro que fez Norris o ultrapassar no GP do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Antonelli explica erro que fez Norris o ultrapassar no GP do Catar
Aston Martin Racing
Mais de
Aston Martin Racing
Carro possuído? Alonso explica rodada "paranormal" no GP do Catar de F1

Carro possuído? Alonso explica rodada "paranormal" no GP do Catar de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Carro possuído? Alonso explica rodada "paranormal" no GP do Catar de F1
F1: Lawrence Stroll rebate rumores de Horner na Aston Martin em discurso para funcionários

F1: Lawrence Stroll rebate rumores de Horner na Aston Martin em discurso para funcionários

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Lawrence Stroll rebate rumores de Horner na Aston Martin em discurso para funcionários
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Últimas notícias

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy
Indy Indy
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros