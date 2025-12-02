F1: Aston Martin anuncia data de lançamento do carro de 2026

O carro da Aston Martin para a Fórmula 1 de 2026 será revelado em 9 de fevereiro, anunciou a equipe de Silverstone em uma publicação sucinta nas redes sociais.

A Aston Martin publicou simplesmente “AMR26 chega”, confirmando o nome do seu próximo concorrente, seguindo sua nomenclatura, seguido pela data do lançamento.

A equipe sediada em Silverstone é a primeira a anunciar a data para a revelação do carro de F1 de 2026 – Red Bull e Racing Bulls terão lançamento da temporada nos Estados Unidos em 15 de janeiro, mas só irão revelar suas novas pinturas.

O lançamento da Aston Martin acontece apenas dois dias antes dos testes de pré-temporada no Bahrein, que ocorrerão de 11 a 13 e de 18 a 20 de fevereiro, mas seu carro já estará na pista em Barcelona para o teste coletivo de 26 a 30 de janeiro. Ele será novamente pilotado pelo veterano Fernando Alonso e por Lance Stroll.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto por: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

2026 será uma temporada crucial para a equipe em meio às novas regulamentações técnicas da F1. A paciência do ambicioso proprietário Lawrence Stroll pode estar se esgotando após a equipe cair da quinta para uma provável sétima posição no campeonato de construtores de 2025, apesar do enorme investimento financeiro do bilionário em suas instalações e em pessoal.

As cabeças ainda não estão (exatamente) rolando, mas o lendário engenheiro Adrian Newey assumirá o comando da equipe em 2026, tornando-se o terceiro chefe da equipe em apenas um ano, após Mike Krack e Andy Cowell terem deixado o cargo sucessivamente – e as expectativas estão mais altas do que nunca.

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!