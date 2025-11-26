A Aston Martin anunciou nesta quarta-feira (26) uma notícia que deve chacoalhar o mundo da Fórmula 1. O time de Silverstone revelou que o atual chefe de equipe, Andy Cowell, assumirá um novo papel em 2026, o de chefe de estratégia, enquanto sua posição passará a ser ocupada pelo atual diretor técnico, Adrian Newey.

A informação vem para corroborar rumores recentes de que a posição de Cowell à frente da equipe estava em xeque, com alguns nomes sendo cotados para substituí-lo, com o ex-Red Bull Christian Horner e o ex-McLaren e o ex-Audi Andreas Seidl.

Porém, a decisão da Aston Martin surpreende por dois motivos. Primeiro, porque Newey tem um papel muito importante no projeto do carro de 2026, e agregar mais uma função em seu nome pode comprometer sua participação no desenvolvimento do novo carro. Segundo, pelo fato de Newey nunca ter ocupado uma posição do tipo em seus anos na F1.

Com o anúncio, Cowell assumirá um papel de chefe de estratégia, lidando com a integração entre Aston Martin e Honda, além dos fornecedores Aramco, de combustíveis, e Valvoline, de lubrificantes.

"Tendo implementado boa parte das mudanças estruturais necessárias em meio a uma transição para nos tornarmos uma equipe de fábrica de fato, montando as fundações para Adrian e a organização como um todo, é um momento apropriado para assumir um papel diferente", diz Cowell. "Neste papel, ajudarei a otimizar a parceria técnica entre a equipe, Honda, Aramco e Valvoline, garantindo uma integração sem problemas entre motor, combustível e chassi".

"Andy Cowell foi um grande líder neste ano", disse Lawrence Stroll. "Ele focou em construir uma equipe de ponta, fazendo com que todos trabalhassem juntos, além de fomentar uma cultura que coloca o carro de corrida no centro do que fazemos. Essa mudança na liderança foi uma decisão mútua que tomamos visando o interesse da equipe. Mal podemos esperar para seguirmos trabalhando com ele".

"Também estou feliz em ver Newey como chefe de equipe, o que lhe dará uso pleno de sua expertise criativa e técnica. Essas mudanças garantirão que a equipe estará no melhor lugar possível para usar de suas forças coletivas".

"Ao longo dos últimos nove meses, vi grandes talentos individuais em nossa equipe", afirmou Newey. "Mal posso esperar por assumir esse posto adicional enquanto nos colocamos na melhor posição possível para competirmos em 2026, onde enfrentaremos uma posição totalmente nova, com a Aston Martin se tornando uma equipe de fábrica, além do novo regulamento".

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!