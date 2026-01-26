F1: Aston Martin confirma apresentação do carro de 2026; veja horário e como assistir
Equipe britânica apresentará pintura para a temporada 2026 no dia 9 de fevereiro
Aston Martin revelou novos detalhes sobre a apresentação do seu carro para a temporada 2026 da Fórmula 1. A equipe britânica não apenas confirmou definitivamente a data do evento, marcada para 9 de fevereiro há pouco mais de um mês, como também anunciou o horário e o formato de uma apresentação que marcará a estreia do primeiro carro projetado por Adrian Newey para a escuderia de Silverstone.
O AMR26 será apresentado oficialmente às 16h no horário de Brasília, embora a transmissão ao vivo comece às 15h15, com conteúdo prévio ao lançamento final do carro. Como grande novidade, a Aston Martin transmitirá todo o evento exclusivamente pelo TikTok, rede social que também é um dos patrocinadores da equipe.
A escolha dessa plataforma reforça a aposta da escuderia de Silverstone por um formato mais digital e voltado para novas audiências, afastando-se das apresentações tradicionais transmitidas pelo YouTube ou canais próprios.
A confirmação desses detalhes chegou nesta segunda-feira (26), coincidindo com os primeiros testes privados que as equipes estão realizando esta semana no Circuito de Barcelona-Catalunha e que se estenderão até 30 de janeiro.
A Aston optou por não mostrar publicamente seu carro antes desses testes, seguindo uma estratégia de máximo sigilo. Dessa forma, o AMR26 será revelado após a conclusão desse primeiro shakedown, sem que imagens ou dados técnicos do carro tenham sido divulgados durante os testes.
Outras equipes como Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi, Ferrari e Mercedes aproveitaram a semana anterior aos testes de Barcelona para revelar suas pinturas de 2026, enquanto a Aston decidiu esperar.
Com esse roteiro, a equipe britânica será uma das últimas equipes a apresentar seu carro, junto com a McLaren, que curiosamente também marcou sua apresentação para 9 de fevereiro.
Ambas as equipes optaram por adiar ao máximo a revelação de suas decorações, em contraste com a estratégia seguida pela maior parte do paddock.
O AMR26 marcará um antes e depois para a estrutura britânica. Será o primeiro carro concebido pelo 'mago' do design Newey desde sua chegada à Aston Martin, em um projeto totalmente focado no novo regulamento técnico de 2026.
Além disso, o carro representará o início da colaboração com a Honda como fornecedora de unidades de potência, outro dos grandes pilares do projeto de longo prazo da equipe. Tudo isso, com Fernando Alonso como referência na pista em uma temporada chave para avaliar o verdadeiro potencial do novo ciclo técnico.
Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Aston Martin confirma que estará em Barcelona a partir da quinta-feira
F1: Alonso é visto dirigindo carro lendário de rally avaliado em mais de R$ 21 milhões em Mônaco
Alonso revela do que sente falta da F1 de 20 anos atrás, quando conquistou o primeiro título
F1: Honda confia em decisão da FIA sobre 'truque' dos motores Red Bull e Mercedes
F1: Tsunoda ainda não assinou com Honda para 2026 por indefinição da Red Bull
ANÁLISE F1: 'Carta branca' da Aston Martin a Newey lembra reestruturação da Ferrari na era Schumacher; entenda
Últimas notícias
Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing
Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank
F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac
F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários