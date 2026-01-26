Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Aston Martin confirma apresentação do carro de 2026; veja horário e como assistir

Equipe britânica apresentará pintura para a temporada 2026 no dia 9 de fevereiro

Pol Hermoso
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Aston Martin revelou novos detalhes sobre a apresentação do seu carro para a temporada 2026 da Fórmula 1. A equipe britânica não apenas confirmou definitivamente a data do evento, marcada para 9 de fevereiro há pouco mais de um mês, como também anunciou o horário e o formato de uma apresentação que marcará a estreia do primeiro carro projetado por Adrian Newey para a escuderia de Silverstone.

Leia também:

O AMR26 será apresentado oficialmente às 16h no horário de Brasília, embora a transmissão ao vivo comece às 15h15, com conteúdo prévio ao lançamento final do carro. Como grande novidade, a Aston Martin transmitirá todo o evento exclusivamente pelo TikTok, rede social que também é um dos patrocinadores da equipe.

A escolha dessa plataforma reforça a aposta da escuderia de Silverstone por um formato mais digital e voltado para novas audiências, afastando-se das apresentações tradicionais transmitidas pelo YouTube ou canais próprios.

A confirmação desses detalhes chegou nesta segunda-feira (26), coincidindo com os primeiros testes privados que as equipes estão realizando esta semana no Circuito de Barcelona-Catalunha e que se estenderão até 30 de janeiro.

A Aston optou por não mostrar publicamente seu carro antes desses testes, seguindo uma estratégia de máximo sigilo. Dessa forma, o AMR26 será revelado após a conclusão desse primeiro shakedown, sem que imagens ou dados técnicos do carro tenham sido divulgados durante os testes.

Outras equipes como Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi, Ferrari e Mercedes aproveitaram a semana anterior aos testes de Barcelona para revelar suas pinturas de 2026, enquanto a Aston decidiu esperar.

Com esse roteiro, a equipe britânica será uma das últimas equipes a apresentar seu carro, junto com a McLaren, que curiosamente também marcou sua apresentação para 9 de fevereiro.

Ambas as equipes optaram por adiar ao máximo a revelação de suas decorações, em contraste com a estratégia seguida pela maior parte do paddock.

O AMR26 marcará um antes e depois para a estrutura britânica. Será o primeiro carro concebido pelo 'mago' do design Newey desde sua chegada à Aston Martin, em um projeto totalmente focado no novo regulamento técnico de 2026.

Além disso, o carro representará o início da colaboração com a Honda como fornecedora de unidades de potência, outro dos grandes pilares do projeto de longo prazo da equipe. Tudo isso, com Fernando Alonso como referência na pista em uma temporada chave para avaliar o verdadeiro potencial do novo ciclo técnico.

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

