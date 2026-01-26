Nas sedes das equipes de Fórmula 1, foi uma verdadeira corrida contra o tempo para estarem prontas para entrar na pista no teste de pré-temporada que acontecerá nesta segunda-feira no Circuito da Catalunha, em Barcelona. A Williams comunicou oficialmente que não estará presente e na tarde desta segunda-feira, a Aston Martin anunciou que chegará 'atrasada'.

Agora é certo que o time de Silverstone não participará dos três primeiros dias. A hospitalidade e as estruturas de apoio da equipe estão regularmente presentes no paddock de Montmelò, mas, no momento, nenhum cenário pode ser excluído.

"O MAR26 estará em Barcelona mais ao fim desta semana. Nossa intenção é correr na quinta e na sexta-feira".

A notícia do atraso nos planos da Aston Martin não é exatamente uma surpresa. Já nos primeiros dias de janeiro, circularam rumores sobre algumas reconsiderações relacionadas ao projeto criado sob a liderança de Adrian Newey. Daí a decisão de fazer algumas alterações que teriam um impacto direto nos prazos originais.

No entanto, não se pode excluir que se trate de problemas menores que surgiram no momento em que o carro tomou forma com a montagem final. Com prazos já no limite, qualquer imprevisto pode ter repercussões importantes. Não há, porém, rumores de problemas nos testes de colisão, concluídos com sucesso há algum tempo sem inconvenientes.

