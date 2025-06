F1: Aston Martin confirma que Stroll disputará GP do Canadá

A Aston Martin confirmou nesta quarta-feira que Lance Stroll disputará o GP do Canadá de Fórmula 1 deste fim de semana, encerrando as especulações de que o piloto poderia ficar de fora da corrida de casa devido a uma operação no punho.

Stroll acabou desistindo de sua participação no GP da Espanha da última semana, relatando dores no punho direito, como consequência do acidente que o tirou da pré-temporada de 2023. A equipe revelou que o canadense retornou para sua casa ainda no fim de semana para se submeter a uma operação.

A situação de Stroll deixou no ar uma dúvida sobre quem poderia ocupar sua vaga, caso ele não disputasse o GP do Canadá deste fim de semana. Dos três pilotos reservas da Aston Martin, o brasileiro Felipe Drugovich estava na frente da lista, mesmo com Drugo confirmado para disputar as 24h de Le Mans com a Cadillac na mesma data.

Stoffel Vandoorne também estaria em Le Mans, já que disputa a temporada completa do WEC com a Peugeout, enquanto Jak Crawford ainda não tinha os pontos na superlicença para correr. Nesse contexto, mesmo com o brasileiro afirmando que a F1 seria sua prioridade, o nome de Valtteri Bottas também surgiu como uma possibilidade.

Mas, agora, a Aston confirma, através de um breve comunicado divulgado à imprensa, que Stroll correrá em casa neste fim de semana:

"Temos o prazer de confirmar que Lance Stroll estará de volta à equipe e competirá em Montreal neste fim de semana. Ele passou por um procedimento médico bem-sucedido para resolver os sintomas que vinha apresentando e completou algumas voltas em um carro antigo de F1 em Paul Ricard no início desta semana. Lance está se sentindo em forma e saudável, e está animado para competir diante de seu público local".

O canadense também falou sobre o retorno ao grid em Montreal:

"Estou animado para voltar ao volante com a equipe para o meu GP de casa neste fim de semana. Eu sempre lutei muito para estar pronto para correr diante do público de Montreal. Estou me sentindo bem depois do meu procedimento e dei algumas voltas em Paul Ricard esta semana para me preparar. Obrigado por todo o apoio, vejo vocês neste fim de semana!".

DRUGOVICH NA CADILLAC? Infos sobre Drugo no Canadá, PROBLEMA DE BORTOLETO, Norris: GERALDO RODRIGUES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!