Após perder as etapas do Bahrein e da Arábia Saudita, o tetracampeão da Fórmula 1 Sebastian Vettel fará sua estreia na temporada 2022 no final de semana de 08 a 10 de abril, quando o Mundial visitar a Austrália pela primeira vez desde o cancelamento da prova horas antes do TL1 em 2020 por conta da pandemia.

Vettel testou positivo para Covid dias antes do GP do Bahrein, forçando a Aston Martin a descartá-lo para o fim de semana e trazendo o alemão Nico Hulkenberg como seu substituto. E como o tetracampeão não conseguiu produzir um teste negativo nos dias seguintes, ele também ficou de fora da corrida em Jeddah.

Mas agora a Aston confirma o retorno de Vettel para o GP da Austrália na próxima semana. Esse marcará o início da temporada para o tetracampeão, que buscará ajudar a equipe a virar o jogo após um começo difícil de campeonato. A Aston é uma de apenas duas equipes ainda sem pontos, tendo como melhores resultados a 12ª e 13ª colocações de Hulk e Lance Stroll em Jeddah.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Motorsport Images

Falando com o Motorsport.com em Jeddah, Hulkenberg explicou que possivelmente estaria disponível para ir até a Austrália caso precisasse, mas acreditava que já não seria necessário.

"Vamos falar sobre isso. Posso até ir mais próximo da Austrália, para ficar pronto caso necessário. Se houver uma situação, pelo menos não estaria na Europa, mas sim mais próximo".

Hulk brincou após a corrida em Jeddah que estava feliz com a performance "limpa" e "sem erros", já que ele é o "cara velho e enferrujado", fora do grid de forma titular desde o fim de 2019.

"Os últimos 10 dias foram bem inesperados, bem lotados, intensos, mas curti. Acho que em alguns anos olharei de volta para isso como memórias felizes".

