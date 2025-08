A Aston Martin confirmou nesta sexta-feira que o bicampeão Fernando Alonso retorna ao cockpit de seu AMR25 a partir do segundo treino livre para o GP da Hungria de Fórmula 1, frustrando as expectativas de fãs brasileiros que torciam pela estreia de Felipe Drugovich.

O brasileiro foi escalado mais cedo nesta sexta para substituir Alonso no TL1 do Hungaroring enquanto o espanhol se recuperava de uma lesão nas costas, sofrida durante o GP da Bélgica.

Cumprindo o programa determinado pela equipe para Alonso, Drugovich terminou o TL1 em 16º.

Mike Krack, chefe da Aston, falou nesta sexta sobre a lesão de Alonso e, até o início do TL1, contava com a participação do espanhol no restante do fim de semana.

"Fernando desenvolveu um pequeno problema muscular depois de Spa. Com a intensidade de nosso calendário, o tempo de recuperação nunca é suficiente. Mesmo para dormir, às vezes, não há tempo suficiente de recuperação porque você tem que viajar, então acho que esse é um dos problemas".

"Por isso, decidimos aumentar o tempo de recuperação e abandonar o TL1, que normalmente é a sessão menos importante, e o plano é colocar Fernando de volta no carro a partir do TL2."

Quando perguntado se ter mais algumas horas de recuperação fariam tanta diferença, Krack acrescentou: "Não acho que sejam as horas, provavelmente é mais a quantidade menor de voltas do que as horas. Mas obviamente fizemos algumas modificações em sua posição de assento. Verificamos algumas coisas ontem, como torná-la mais confortável para ele. Estamos bastante confiantes de que ele ficará bem", esclareceu quando questionado sobre se a duração do GP seria um problema.

O campeão de 2022 da F2 é piloto reserva da Aston Martin desde 2023 e, neste período, chegou perto de fazer sua primeira corrida em diversas oportunidades, como no início de 2023, após Lance Stroll sofrer um acidente e no GP do Canadá deste ano, quando haviam dúvidas sobre a participação do canadense na sua prova de casa por conta de uma cirurgia na mão.

A estreia de Drugovich teria vindo em um momento crucial para suas expectativas de integrar o grid da F1 em 2026. O brasileiro tem seu nome bem cotado para correr pela Cadillac na estreia da marca americana na categoria no próximo ano.

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!