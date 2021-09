O tetracampeão da Fórmula 1 Sebastian Vettel está finalizando com a Aston Martin a extensão de seu acordo de longa duração originalmente assinado no início da temporada. E a equipe disse que não fazem sentido as sugestões de que o atraso na confirmação significa que o contrato está próximo de ser encerrado.

Com termos do contrato tendo que ser discutidos entre ambas as partes para o início do segundo ano, todos os aspectos precisam ser finalizados antes do documento ser assinado.

Mas o atraso em resolver o assunto com Vettel levou a especulações de que haviam alguns impasses que poderiam não ser resolvidos e o acordo acabaria caindo por terra.

Falando sobre isso durante o GP da Itália, o chefe da Aston Martin, Otmar Szafnauer, deixou claro que não há motivos para preocupação, e disse que a equipe está tão relaxada sobre isso que nem precisa pensar em cenários alternativos.

"Não fazem sentido algum", disse Szafnauer sobre as sugestões de uma negociação tensa com Vettel. "Não temos plano B. Ele não tem plano B. Não há problema algum. Pode perguntar a ele, e tenho certeza que ele dirá que ama aqui. É apenas uma questão de acertar detalhes".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Szafnauer explicou que a demora na finalização tem a ver com a natureza complicada dos contratos da F1, com pequenas cláusulas que precisam ser acordadas.

"É um acordo multianual, mas há opções em ambos os lados. Então quando você tem isso, há alguns detalhes que precisam ser negociados até o prazo final. É exatamente o que está acontecendo agora".

"Estamos realizando discussões detalhadas levando até o momento em que isso expire. Acho que antes mesmo disso anunciaremos algo".

Szafnauer espera que o novo contrato de Vettel seja anunciado antes do GP da Rússia, e deixou claro que, se a Aston Martin estivesse considerando trocar pilotos, já estaria negociando com pilotos.

"Se houvesse qualquer dúvida em nossas mentes, em julho já estaríamos abrindo conversas. Mas não fizemos".

F1 2021: Verstappen e Hamilton BATEM, RIVALIDADE se acirra e Ricciardo vence com 1-2 da McLaren | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: