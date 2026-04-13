O início da temporada 2026 da Fórmula 1 da Aston Martin foi desastroso e tudo aparenta que é ainda pior do que se esperava, principalmente em relação ao desenvolvimento do carro AMR26 junto da unidade de potência da Honda.

Segundo o jornal espanhol Marca, a desvantagem de desempenho do motor da Honda é cerca de 5% em relação à Mercedes, usada como referência no sistema ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities ou Oportunidades Adicionais de Desenvolvimentos e Atualizações, em tradução direta).

Tal número supera as marcas estabelecidas pelo sistema implementado pela FIA para evitar desvantagens entre as fabricantes de unidades de potência, com margens entre 2 e 4% para as fornecedoras em relação à líder do campeonato.

Após o conflito no Oriente Médio cancelar os GPs da Arábia Saudita e do Bahrein, o tal sistema seria implementado a partir do Canadá ou de Barcelona.

No entanto, as atualizações do motor Honda só viriam na etapa de Silverstone, poucos quilômetros do campus da Aston Martin F1, já que a produção das unidades de potência melhoradas - com vibrações resolvidas e melhorias de desempenho - não aconteceria a tempo das corridas na Áustria ou em Mônaco.

O jornal esportivo espanhol também sugeriu que a Aston Martin pode já começar a focar no desenvolvimento do carro de 2027, citando as falas de Adrian Newey na coletiva de imprensa do GP da Austrália, em um pensamento de economia de tempo e dinheiro para focar no monoposto da próxima temporada.

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