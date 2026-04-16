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David Croft afirmou que a escuderia de Silverstone ainda vai demorar um bom tempo para uma atualização significativa do AMR26

Redação Motorsport.com
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A Aston Martin segue correndo para tentar voltar à performance ideal do carro depois de um começo desastroso em 2026. Agora, David Croft, comentarista de Fórmula 1 da Sky Sports, apontou que um "modelo B" do AMR26 teria uma possível data de estreia: o GP da Bélgica.

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Croft, no podcast The F1 Show, disse que a evolução do atual carro da Aston Martin segue em andamento, mas que é algo que não é imediato, mas sim gradual.

"Chegar ao final da corrida no Japão foi incrível para eles, na verdade, mas é um projeto de longo prazo. É um projeto para resolver os problemas que não foram detectados a tempo, e acho que houve um pouco de descuido em todos os aspectos desse projeto".

O comentarista aponta para duas datas que podem apresentar uma atualização significativa do monoposto de 2026 da Aston: Silverstone ou Spa-Francorchamps.

“Eu diria que Silverstone seria um carro com especificação B, mas é mais provável que seja em Spa. Uma unidade de potência que precisará de muito trabalho e ajustes. Esse motor será a versão ‘beta’ do de 2027 e provavelmente voltará após o intervalo de Natal em melhores condições".

"Mas eles vão ter problemas durante toda a temporada até que o chassi consiga suportar a unidade de potência e esta pare de vibrar tanto”, afirmou.

Croft é realista quanto a possibilidade da Aston Martin pontuar alguma vez em 2026, dada a situação do time de Silverstone.

“Acho que eles vão somar algum ponto? Não, a menos que outros 12 carros abandonem a corrida. Chegar ao final [da corrida] foi ótimo para eles, mas, como disse Mike Krack, não é motivo para comemoração”, concluiu.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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