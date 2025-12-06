A Aston Martin recebeu neste sábado (06) uma multa pesada durante o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, após Fernando Alonso e Lance Stroll não comparecerem a uma ativação obrigatória com os fãs na sexta, deixando o público presente por "várias horas no calor".

Os dois pilotos foram convocados depois que o Delegado de Mídia da FIA informou que eles não compareceram ao evento, o que resultou na constatação de que a equipe violou o Artigo 19.2(c) do Regulamento Esportivo da FIA para a F1.

De acordo com os documentos, os pilotos da Aston foram defendidos pelo diretor esportivo e pelo diretor de comunicações da equipe, que argumentaram que, por não terem participado do TL1, não era esperado que eles participassem do evento com os fãs. Isso foi comunicado aos pilotos pela equipe.

Os comissários rejeitaram esse argumento, com o documento acrescentando que os fãs são "o ponto central da F1". O documento também afirma que "muitos fãs esperaram por várias horas no calor para ver os pilotos na Fan Zone".

Como resultado, a equipe britânica foi multada em 25.000 euros por piloto, dos quais 15.000 euros por piloto estão suspensos por 12 meses, com a condição de que a equipe não cometa uma reincidência durante esse período.

Em uma tentativa de amenizar a situação com os fãs, a equipe visitará a Fan Zone no fim de semana e distribuirá bonés autografados ao público que estiver usando produtos da Aston Martin. Além disso, duas pessoas receberão um tour exclusivo pela garagem e também terão a oportunidade de assistir a uma sessão com a Aston e conhecer os dois pilotos para tirar fotos.

Essas alterações foram uma promessa para a FIA, que pediu provas.

A sexta-feira não foi boa para a Aston Martin, com os dois pilotos ficando de fora do TL1 para abrir espaço aos jovens pilotos Jak Crawford e Cian Shields. No TL2, Alonso terminou em nono na tabela de tempos, com Stroll em 12º - ambos em um pelotão do meio bem apertado.

