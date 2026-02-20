F1: Aston Martin encerra participação nos testes com só 6 voltas no dia, após mais um problema no motor Honda
Questões com a bateria da unidade de potência e a falta de peças de reposição impactaram os trabalhos da equipe de Silverstone; saiba mais no Motorsport.com
A Aston Martin parou no meio de sua tentativa de fazer uma sequência de voltas nesta sexta-feira de testes de pré-temporada da Fórmula 1 2026, no Bahrein. Na sessão final dos ensaios em Sakhir, a equipe britânica completou apenas 6 voltas e, logo após, confirmou que esse seria o saldo final do dia.
Depois de não ver Lance Stroll na primeira hora de testes desta sexta, sendo o carro dele o único que não saiu da garagem, a Honda emitiu um comunicado revelando, por um lado, que o problema sofrido por Fernando Alonso ontem era com a bateria e, por outro, que, dada a escassez de peças, não poderiam voltar à pista.
“É preciso fazer o que é realista, e fizemos tudo o que podíamos extrair de hoje”, resumiu logo depois o ex-piloto de F1 Pedro de la Rosa, que é embaixador da equipe, à DAZN F1.
A manhã barenita avançava e, apesar das inúmeras provas de assento e outros ajustes que mostravam Stroll entrando e saindo do carro, ele não conseguiu sair à pista até faltar 20 minutos para o intervalo do meio-dia, encerrando as primeiras horas com apenas duas voltas de instalação.
À tarde, Lance saiu cedo, apenas seis minutos após o semáforo verde acender, e após uma volta de instalação começou outra cronometrada, na qual, no entanto, saiu ligeiramente da pista e abortou a tentativa.
Antes, em um vídeo publicado nas redes sociais depois que a Aston cancelou seu encontro com a mídia nesta sexta-feira, de la Rosa reiterou os problemas com a bateria e a escassez de peças de reposição, que obrigavam a fazer séries curtas, de poucas voltas, e uma pausa de meia hora entre uma série e outra.
“Desde ontem, foram realizadas muitas simulações, e elas ainda estão sendo realizadas em nosso banco de testes em Sakura (sede da Honda) e, devido a isso e ao fato de termos escassez de peças, o que significa que nossas sessões estão comprometidas", explicou o embaixador da equipe.
E ele admitiu: “Com a falta de sessões e quilometragem, obviamente não estamos onde queríamos estar, mas conseguimos coletar muitos dados e isso nos permitirá, vocês sabem, ter a oportunidade de analisar os dados nos próximos dias e encontrar soluções”.
Na DAZN F1, ele também disse: “O potencial está aí, mas precisamos de mais voltas, essa é a realidade. Mostramos todo o potencial do carro? Obviamente não, há muitas coisas que encontraremos na Austrália. Vamos para a Austrália contra outros que fizeram o dever de casa e nós vamos lá para aprender na prática”.
No vídeo das redes sociais, ele deixou alguma esperança: “Sabemos em que áreas devemos nos concentrar e melhorar o carro, o que é muito positivo. A nova regulamentação é muito exigente, mas também fascinante. Sabíamos que não seria fácil, mas também contamos com grandes recursos. Temos nosso Campus em Silverstone e o de Sakura trabalhando a todo vapor para nos levar onde queríamos estar e só precisamos continuar nos esforçando”.
“Faltam alguns dias para a Austrália e não estamos onde queríamos estar, mas isso não significa que não vamos completar nossa missão”, destacou Pedro.
A Aston foi a equipe que menos andou em toda a pré-temporada: em Barcelona, eles só superaram a Williams, que não estava presente; na primeira semana, foram os que menos rodaram e, na segunda, também.
No entanto, a mensagem final do embaixador da Aston na DAZN F1 foi de confiança: “Estamos todos trabalhando em Silverstone e Sakura para ir para a Austrália o mais bem preparados possível e ter uma curva de aprendizado o mais íngreme possível para melhorar a cada corrida. Vamos melhorar, vai ser difícil, um trabalho longo, mas vai ser consistente: é possível, é possível melhorar, temos uma missão e vamos em frente. Vamos melhorar, disso não há dúvida, não percam a fé”.
