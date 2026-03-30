Entre os inúmeros problemas da Aston Martin neste início da temporada 2026 da Fórmula 1 junto da Honda, a questão das vibrações do motor tem sido a mais comentada, já que, além da própria unidade de potência, afetava a saúde dos pilotos.

Fernando Alonso disse após a corrida da China que estava começando a não sentir mais as mãos e os pés devido ao barulho, e no Japão admitiu no sábado que as vibrações apareciam e desapareciam de um dia para o outro.

O bicampeão da F1 garantiu que na sexta-feira em Suzuka as vibrações estavam “80% melhores” em relação aos testes e às primeiras corridas, e falando no domingo, após completar um GP pela primeira vez em 2026, afirmou: “As vibrações ainda estavam lá, talvez um pouco menos do que em outras corridas, mas estavam lá, então também não foi fácil, mas tudo bem, suportáveis para terminar a corrida”.

Analisando o que aconteceu, Mike Krack, representante da Aston Martin nas pistas, explicou que as soluções de sexta-feira não puderam ser usadas na corrida, embora também tenha dito que os pilotos não se queixaram muito disso.

“Tínhamos algumas medidas para continuar avançando. Houve um problema: testamos algo nas sessões de sexta-feira que representou uma pequena melhoria, mas não pudemos usar na corrida. Fernando mencionou isso, eu acho”.

Mas Krack garante que a questão estará resolvida quando a F1 retornar daqui a mais de um mês, no GP de Miami, de 1 a 3 de maio: “Já é um assunto secundário no qual teremos que continuar trabalhando com nosso parceiro, e o faremos, e estou bastante certo de que, para Miami, daremos um passo à frente e não teremos mais que falar sobre isso”.

Explicando por que o que foi utilizado na sexta-feira, e que Alonso celebrou, não pôde ser mantido nem no sábado nem no domingo, Krack respondeu: “Como eu disse, temos testado coisas diferentes. Mas, você sabe, introduzir peças novas sempre acarreta um risco, então também temos que levar isso em conta na hora de tomar decisões sobre confiabilidade”.

“Eram peças novas, então decidimos não correr com elas, mas acho que parecem promissoras”, explicou.

Por fim, Koji Watanabe, presidente da Honda Racing, afirmou que sentiu um verdadeiro alívio por ter conseguido completar a corrida em casa e ver pela primeira vez a bandeira quadriculada este ano, e prometeu que usarão essas semanas sem corridas (devido ao cancelamento do GP do Bahrein e do GP da Arábia Saudita) para lidar com a questão das vibrações: “Vamos abordar o problema das vibrações pela raiz”.

“Por enquanto, trata-se de uma solução provisória. Estamos aplicando medidas provisórias para evitar que a bateria sofra danos. No entanto, é necessário resolver isso em colaboração com a equipe de chassis, por isso vamos abordar isso com firmeza como uma única equipe”.

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