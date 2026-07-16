O prometido pacote de atualizações da Aston Martin para o GP da Hungria de Fórmula 1 tem sido um “grande desafio” para a equipe, segundo o diretor de pista do time de Silverstone, Mike Krack, que espera ter os dois carros prontos a tempo da prova no Hungaroring com as novas peças.

A equipe de Silverstone teve um início de 2026 desanimador, com o único destaque sendo o ponto conquistado por Fernando Alonso em Mônaco, onde Nico Hulkenberg e Sergio Pérez receberam punições que lhes custaram posições entre os 10 primeiros.

Principalmente, a integração entre o motor Honda e o chassi tem sido um grande obstáculo. Problemas de vibração e falhas na bateria levaram a equipe a concentrar seus recursos na correção dos problemas à medida que surgiam e, por isso, optou por não buscar melhorias de desempenho até que as principais questões de confiabilidade fossem resolvidas.

A equipe britânica optou por adiar quaisquer modificações aerodinâmicas até a última corrida antes das férias de meio de temporada, o que acabou fazendo com que ficasse cerca de um segundo por volta atrás da Cadillac durante os treinos classificatórios.

Questionado se a Aston Martin tinha peças suficientes para equipar os dois carros para a Hungria, Krack respondeu que essa era a “pergunta de um milhão de dólares” — mas se mostrou confiante de que a equipe de produção conseguiria cumprir a tarefa — embora estivesse menos certo quanto à disponibilidade de peças de reposição.

“Todo mundo está trabalhando a todo vapor para conseguir as peças e deixar os carros prontos. É um grande desafio se você decidir fazer isso dessa forma”, disse Krack. “A gente sempre tenta adiar os prazos o máximo possível. Portanto, há um grande esforço em andamento na AMRTC [campus da Aston] no momento. E eu sou uma pessoa otimista".

“Portanto, acho que teremos dois carros prontos para correr. Para ser sincero, não acho que teremos cinco peças reservas de cada um".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Mesmo que algumas peças não estivessem prontas a tempo, Krack disse que as atualizações não seriam “dependentes de uma única peça” e que a equipe já tinha planos para seguir em frente de qualquer maneira.

Mike acrescentou que a Aston estava ansiosa para poder competir contra as outras equipes mais uma vez, depois de ter passado a temporada praticamente sozinha no fundo do pelotão, mas fez questão de moderar as expectativas em relação ao ganho de desempenho das novas peças aerodinâmicas.

“É preciso sempre ter cenários preparados. Se tivermos isso e não aquilo. Porque não dá para ficar dependente de uma peça que pode faltar e, então, não conseguir fazer nada”, acrescentou o luxemburguês. “Portanto, há planos em andamento. E se não tivermos isso? Será que podemos usar isso? Mais uma vez, você não terá um plano de contingência completo para tudo".

“Mas acho que todos fizeram um bom trabalho ao tentar implementar medidas de mitigação. E também temos planos em vigor caso um ou dois componentes não cheguem a tempo".

"Acho que precisamos ter cuidado com as expectativas. Estamos bem distantes da frente, mas também do meio do pelotão. Então, acho que temos que colocar o carro na pista na Hungria".

“Primeiro, precisamos verificar se temos tudo. Como os cronogramas estão apertados, não podemos esquecer disso. E então veremos onde estamos".

“O mais importante para todos nós é voltarmos a correr. Isso é realmente importante para nós como equipe. E é esse o nosso objetivo. Depois, veremos onde vamos chegar. Será difícil fazer previsões. Pois, como vocês sabem, cada circuito é diferente".

“Às vezes, algumas fraquezas ficam expostas. Às vezes, nossos pontos fortes ficam mais evidentes. Então, isso vai variar ao longo da temporada. Mas estamos ansiosos para melhorar o carro e ver até onde chegamos", concluiu.

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