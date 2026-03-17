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F1: Aston Martin estaria procurando substituto para Newey como chefe de equipe

'Mago' da engenharia assumiu o posto no início da temporada

Editado:
Adrian Newey, Aston Martin Racing

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Foto de: Kym Illman - Getty Images

A Aston Martin começou a temporada de 2026 da Fórmula 1 de maneira bastante decepcionante. A equipe chegou atrasada para os dias de teste em Barcelona e as primeiras impressões em pista não foram as mais positivas. Agora, o time de Silverstone já estaria procurando um substituto para Adrian Newey como chefe.

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A informação foi dada pelo apresentador e codiretor do site SoyMotor Antonio Lobato, em uma transmissão ao vivo, de que a Aston Martin já estaria estudando a possibilidade de encontrar um novo chefe de equipe nos próximos meses.

Vale lembrar que Newey foi contratado para planejar e desenhar o carro de 2026. No entanto, o projeto se provou não ser o que era esperado. Nas duas últimas corridas, Fernando Alonso não conseguiu terminar as etapas por conta das fortes vibrações que causam dormência nas mãos.

O site diz que "há muita tensão, nervosismo e decepção" nos bastidores e é mencionada "falta de liderança" por parte de Newey.

O jornalista Matthew J. Thompson indica que Andreas Seidl, ex-chefe da McLaren, é o nome mais cotado para a vaga e o anúncio deve ser confirmado em alguns dias.

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