A AstonMartin finalmente apareceu na pista na última hora do quarto dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona, enquanto a Mercedes continuou acumulando voltas e o dia da McLaren foi interrompido por problemas técnicos. O mais rápido da quinta-feira (29), na tabela não-oficial, foi GeorgeRussell, com 1min16s641.
Recém-saídos de 90 voltas cada um na quarta-feira, KimiAntonelli e Russell se revezaram no W17 novamente na quinta-feira com uma combinação de longas corridas e saídas mais curtas para dominar vários modos da unidade de potência.
Mesmo com os tempos mais rápidos, o principal objetivo em Barcelona é coletar dados e quilometragem, e essa tem sido uma área em que a Mercedes tem sido indiscutivelmente forte.
Isso significa que a escuderia de Brackley já usou seus três dias de teste permitidos em Barcelona e pode voltar para casa amanhã sabendo que terá completado de longe o maior número de voltas entre todas as equipes com o novo carro, que funcionou de forma confiável durante todo o tempo e recebeu feedback positivo dos seus pilotos.
"Vamos para os testes no Bahrein com muita confiança e grandes expectativas porque, definitivamente, tem sido bom", disse Antonelli. "Obviamente, tivemos nossos problemas durante o shakedown, mas conseguimos resolvê-los e agora podemos ter certeza de que no Bahrein podemos mais ou menos começar a todo vapor também".
No outro extremo, a Aston Martin só conseguiu sair na pista no quarto dia após transportar seu carro na quarta-feira, tendo anunciado anteriormente que queria adiar sua aparição no shakedown para colocar o AMR26 em funcionamento.
Nas mãos de Lance Stroll, o AMR26 todo preto, projetado por Adrian Newey, finalmente apareceu para completar algumas voltas na última hora, exibindo um design de sidepod e tampa do motor que parecia intrigantemente único em comparação com seus rivais.
No entanto, Stroll causou uma bandeira vermelha tardia ao parar na saída dos boxes poucos minutos antes do término previsto da sessão às 18h. FernandoAlonso deve pilotar o monoposto com motor Honda no quinto e último dia da semana de shakedown na sexta-feira.
Oscar Piastri, terceiro colocado no campeonato mundial de 2025, assumiu o novo MCL40 do companheiro de equipe LandoNorris no segundo dia de testes da McLaren. Após 48 voltas, o australiano permaneceu na garagem durante a tarde depois que a equipe enfrentou um problema no sistema de combustível que exigiu uma investigação minuciosa.
“Foi bom voltar à pista hoje, especialmente com o carro novo", relatou Piastri. "Há muitos desafios este ano em toda a grade, então foi bom entrar de cabeça. Tivemos um problema no sistema de combustível, que encurtou nosso dia, mas a equipe está trabalhando duro para consertar e voltar amanhã".
O diretor técnico de desempenho da McLaren, MarkTemple, acrescentou: "O carro é muito complexo, então decidimos trazê-lo de volta para a garagem e desmontá-lo para entender completamente de onde vem o problema, antes das atividades de amanhã".
Depois de só conseguir rodar na chuva na terça-feira, LewisHamilton voltou ao SF-26 da Ferrari e disse que foi "incrível" completar 85 voltas na pista seca, apesar de ter sofrido uma escapada de pista logo na primeira volta na curva 11, enquanto seus pneus frios lutavam com o frio circuito catalão.
Outro piloto da manhã foi Liam Lawson no Racing BullsVCARB 03, equipe que também já usou sua cota de três dias.
Após uma estreia discreta na segunda-feira, a Cadillac retornou para seu segundo dia com Sergio Pérez ao volante.
Alpine, Audi, Haas e RedBull não participaram dos treinos de quinta-feira e devem voltar à pista na sexta-feira (30). No caso da Red Bull, apurou-se que a equipe enviou peças sobressalentes de Milton Keynes para ajudar a reparar os danos causados pelo acidente de IsackHadjar na terça-feira (27).
