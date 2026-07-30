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F1: Aston Martin estreia novo motor Honda em dia de filmagem na Hungria; McLaren testa em Portimão

Pela primeira vez, unidade de potência japonesa equipada com atualizações do ADUO foi para a pista; em Portugal, time de Woking realiza sessão com pilotos titulares e reserva

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Jak Crawford, Aston Martin, Test Pirelli all'Hungaroring

A Aston Martin permaneceu no Hungaroring enquanto Franco Colapinto e Gabriel Bortoleto completavam o segundo dia de testes da Pirelli na última quarta-feira (29). No entanto, a equipe de Silverstone se desvinculou do trabalho realizado na terça com a fabricante de pneus da Fórmula 1 e teve seu segundo filming day da temporada.

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Primeiramente, deve-se destacar que os filming days têm perdido um pouco sua função original. As equipes podem percorrer até 200km para captar fotos e vídeos comerciais, no entanto, os times têm utilizado essa oportunidade para aproveitar a chance de avaliar na pista as novidades técnicas a serem levadas à pista no GP seguinte.

Foi o caso da Ferrari no dia 22 de abril, em Monza, quando aprovou o pacote aerodinâmico que depois estrearia no GP de Miami. A Aston Martin fez o mesmo ontem no circuito húngaro. 

Jak Crawford impegnato all'Hungaroring con la AMR26 spec B con il nuovo motore Honda

Jak Crawford impegnato all'Hungaroring con la AMR26 spec B con il nuovo motore Honda

Foto di: Aston Martin

A oportunidade era boa demais, já que, no GP da Hungria do último fim de semana, a equipe estreou a 'versão B' do AMR26, com todas as novidades que Adrian Newey introduziu tanto no nível do chassi quanto de aerodinâmica. O salto de desenvolvimento foi imediato: Fernando Alonso chegou ao Q2 pela primeira vez no ano, terminando em 14º na corrida, logo atrás de sua dupla, Lance Stroll.

O fato de o teste ter sido destinado mais à análise do motor Honda RA626H, o qual conta com os dois tokens de desenvolvimento concedidos pelo ADUO, do que à necessidade de fazer filmagens é demonstrado pelo fato de que a sessão foi confiada ao terceiro piloto, o americano Jak Crawford. Caso contrário, os dois titulares teriam sido chamados. 

Os engenheiros japoneses, junto com a equipe da Aston Martin, tendo à disposição os dados do GP, puderam fazer comparações importantes com o AMR26 que correu no fim de semana, considerando que nos filming days só podem ser usados pneus de demonstração.

Shintaro Orihara, ingegnere capo del programma F1 di Honda Racing Corporation

Shintaro Orihara, ingegnere capo del programma F1 di Honda Racing Corporation

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

 As primeiras indicações parecem ter sido positivas, pois as vibrações que marcaram o início da temporada parecem ter sumido. 

A Honda planeja estrear a versão atualizada da unidade de potência — que, segundo estimativas, pode render um ganho de até 30 cavalos — no GP da Holanda, em Zandvoort, primeira corrida após a pausa de verão, em 23 de agosto.

Embora não seja o suficiente para desafiar equipes como Mercedes ou Red Bull trata-se de um avanço significativo o qual,  em conjunto com o carro radicalmente diferente, pode dar o empurrão final que Alonso e Stroll precisam para começar a brigar por pontos em alguns circuitos.

McLaren também faz testes 

A Aston Martin não foi a única equipe a aproveitar a primeira semana da pausa para ir a pista. A McLaren realizou um teste privado no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal. Pela primeira vez no ano, Lando Norris e Oscar Piastri se juntaram ao reserva Leonardo Fornaroli ao volante do MCL60, modelo de 2023.

Ao todo, Norris completou 49 voltas (225 km), enquanto Piastri e Fornaroli acumularam 55 (256 km) e 47 voltas (217 km), respectivamente. O reserva italiano, que foi direto de Budapeste após participar do TL1, aproveitou a sessão para observar a telemetria e a rotina de trabalho dos titulares.

Este foi o quinto teste da McLaren este ano com o MCL60, tendo passado também por Barcelona, Silverstone, Austin e Monza. 

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