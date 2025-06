F1: Aston Martin lança academia de pilotos e contrata nome da F3

A equipe de Fórmula 1 da Aston Martin lançou sua academia de pilotos, tendo o espanhol da Fórmula 3 Mari Boya como primeiro recruta.

Tricampeão espanhol de kart, Boya será apoiado pela Aston Martin com o que a equipe chamou de "programa de desenvolvimento abrangente" enquanto ele sobe a escada das categorias de base da F1.

A recém-criada academia de pilotos tem como objetivo identificar e ajudar jovens talentos até o nível do kart, espelhando o que a maioria das outras equipes está fazendo agora, e é construída sobre as bases do programa de desenvolvimento de pilotos da equipe, que conta com o líder da F2, Jak Crawford.

"Em primeiro lugar, estamos muito felizes em dar as boas-vindas a Mari ao novo programa", disse o chefe da equipe Aston Martin, Andy Cowell.

"Ele é um talento promissor com um forte histórico, velocidade natural e uma mentalidade determinada, mas também é um atleta incrivelmente completo - uma característica que valorizamos no automobilismo. Nosso objetivo é apoiar seu desenvolvimento em todas as áreas, desde a pilotagem e o feedback técnico até a mídia, o condicionamento físico e o crescimento pessoal, preparando-o para as exigências das corridas de alto nível".

Andy Cowell, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Também estamos orgulhosos de lançar a Aston Martin Aramco Formula 1 Team Driver Academy, um programa criado para identificar, apoiar e desenvolver talentos excepcionais na pilotagem".

"Essa iniciativa nos dá a oportunidade de moldar a próxima geração de pilotos, ajudando-os a se tornarem o pacote completo dentro e fora da pista. Orientar jovens talentos em algumas das fases mais desafiadoras e competitivas de suas carreiras não é apenas um privilégio, mas uma paixão compartilhada por toda a equipe", falou Cowell.

Boya acrescentou: "Entrar para a Academia de Pilotos da Aston Martin é um sonho que se tornou realidade. É uma oportunidade única de aprender com uma equipe com tanta ambição na F1. Meu objetivo é absorver o máximo de conhecimento possível, contribuir de todas as formas que puder e continuar mostrando meu potencial na pista. Fazer parte de uma equipe de Fórmula 1 tão prestigiada e entrar no ambiente da Aston Martin Aramco é incrivelmente especial. O Campus de Tecnologia da AMR é um lugar inspirador para se estar e estou animado com as oportunidades que estão por vir enquanto continuo trabalhando duro e crescendo como piloto".

Boya participará da etapa da Áustria da F3 neste fim de semana com os logotipos da Aston Martin no capacete e macacão. O piloto da Campos, de 21 anos, vai para o Red Bull Ring em 13º lugar na classificação, tendo marcado um único pódio até agora nas corridas de Mônaco. Ele está a caminho de seu melhor resultado até agora, em sua terceira temporada de F3, com uma única vitória na corrida sprint, com grid invertido, em Barcelona na temporada passada.

