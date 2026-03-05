Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Aston Martin limita número de voltas na Austrália por risco à saúde dos pilotos; entenda

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Aston Martin limita número de voltas na Austrália por risco à saúde dos pilotos; entenda

Autódromo de Goiânia recebe homologação da CBM para GP do Brasil de MotoGP

MotoGP
Autódromo de Goiânia recebe homologação da CBM para GP do Brasil de MotoGP

Pirelli fabrica pneus exclusivos para RiSE26, novo carro da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
Pirelli fabrica pneus exclusivos para RiSE26, novo carro da NASCAR Brasil

Motorsport.com transmite NASCAR em Phoenix; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
Motorsport.com transmite NASCAR em Phoenix; saiba horários e como assistir

F1: Cadillac confirma primeiras atualizações do carro para GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Cadillac confirma primeiras atualizações do carro para GP da Austrália

Pedro Clerot tem desafio inédito na Austrália em estreia pela F3

F3
Albert Park
Pedro Clerot tem desafio inédito na Austrália em estreia pela F3

CEO da MotoGP admite que "será difícil correr no Catar" e apoia adiamento da etapa

MotoGP
GP do Catar
CEO da MotoGP admite que "será difícil correr no Catar" e apoia adiamento da etapa

Moreira comenta estreia na MotoGP: "O que nos falta é tempo na moto"

MotoGP
GP da Tailândia
Moreira comenta estreia na MotoGP: "O que nos falta é tempo na moto"
Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Aston Martin limita número de voltas na Austrália por risco à saúde dos pilotos; entenda

Vibrações causadas pela unidade de potência da Honda pode causar riscos permanentes aos nervos das mãos de Stroll e Alonso

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

As vibrações que o motor Honda está sofrendo são tão graves que a Aston Martin limitou o número de voltas que Fernando Alonso e Lance Stroll podem completar sem correr o risco de lesionar as mãos, revelou o chefe de equipe na Fórmula 1 Adrian Newey

Leia também:

A nova parceria entre a fabricante japonesa e a equipe de Silverstone teve um início desastroso nos testes da pré-temporada, quando uma série de problemas de confiabilidade limitaram o desempenho do AMR26. O destaque foi a vibração excessiva proveniente da unidade de potência, que continuou quebrando a bateria do motor até que a equipe ficou sem peças extras.

Conforme revelado pelo Motorsport.com, a Aston Martin chegou à Austrália com a intenção apenas de 'cumprir tabela' ou seja, abandonar a corrida com os dois carros. Durante o dia de mídia em Melbourne, Newey revelou a real extensão dos problemas de vibração, admitindo que os pilotos só se sentem confortáveis em completar um número limitado de voltas antes de correrem o risco de danos nos nervos das mãos.

“O que conseguimos para este fim de semana [é uma solução] que foi testada no dinamômetro ao longo do fim de semana e que reduziu com sucesso e de forma significativa a vibração que entra na bateria”, explicou Newey.

“Mas o importante é lembrar que a unidade de potência é a fonte da vibração, é o amplificador. O chassi é, nesse cenário, o receptor. Um chassi de carbono é uma estrutura naturalmente rígida com pouco amortecimento, então não fizemos nenhum progresso na transmissão dessa vibração para o chassi."

"Ela está causando alguns problemas de confiabilidade, espelhos caindo, esse tipo de coisa, e precisamos resolver. Mas o problema muito mais significativo é que a vibração é transmitida, em última instância, para os dedos do piloto. Portanto, Fernando acha que não pode dar mais do que 25 voltas consecutivas antes de correr o risco de danos permanentes nos nervos das mãos. Lance acredita que não pode dar mais do que 15 voltas antes desse limite."

“Teremos que ser muito restritos quanto ao número de voltas que daremos na corrida até descobrirmos a origem da vibração e melhorarmos na fonte."

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Watch: EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Cadillac confirma primeiras atualizações do carro para GP da Austrália

Principais comentários

Mais de
Filip Cleeren

F1: Alpine confirma Dunne como novo membro da academia de pilotos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Alpine confirma Dunne como novo membro da academia de pilotos

F1: FIA flexibiliza toque de recolher no GP da Austrália pelo conflito no Oriente Médio

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: FIA flexibiliza toque de recolher no GP da Austrália pelo conflito no Oriente Médio

F1 elimina regra de duas paradas obrigatórias no GP de Mônaco para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 elimina regra de duas paradas obrigatórias no GP de Mônaco para 2026
Mais de
Aston Martin Racing

F1: De novo? Relembre dia em que Alonso não completou uma volta sequer em corrida por causa do motor Honda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: De novo? Relembre dia em que Alonso não completou uma volta sequer em corrida por causa do motor Honda

F1: Com falta de peças sobressalentes, Aston Martin pode apenas 'cumprir tabela' na Austrália; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Com falta de peças sobressalentes, Aston Martin pode apenas 'cumprir tabela' na Austrália; entenda

F1 | Alonso: podemos ter algumas surpresas inesperadas na Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 | Alonso: podemos ter algumas surpresas inesperadas na Austrália

Últimas notícias

F1: Aston Martin limita número de voltas na Austrália por risco à saúde dos pilotos; entenda

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Aston Martin limita número de voltas na Austrália por risco à saúde dos pilotos; entenda

Autódromo de Goiânia recebe homologação da CBM para GP do Brasil de MotoGP

MotoGP
Autódromo de Goiânia recebe homologação da CBM para GP do Brasil de MotoGP

Pirelli fabrica pneus exclusivos para RiSE26, novo carro da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
Pirelli fabrica pneus exclusivos para RiSE26, novo carro da NASCAR Brasil

Motorsport.com transmite NASCAR em Phoenix; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
Motorsport.com transmite NASCAR em Phoenix; saiba horários e como assistir