F1: Aston Martin não terá atualizações após GP do Azerbaijão

A Aston Martin está tratando a temporada de 2026 da Fórmula 1 praticamente como um teste de 12 meses. Depois de uma primeira metade do ano extremamente difícil, o time de Silverstone decidiu preparar um pacote de atualizações abrangente para o AMR26, porém, ele é a última grande novidade da equipe.

A equipe confirmou, por meio das declarações do engenheiro Enrico Cardile, que as atualizações introduzidas no meio da temporada são o último desenvolvimento abrangente planejado para 2026. A partir de agora, toda a atenção se voltará para o carro de 2027, que terá como base o AMR26 atual.

"Depois da Hungria, fizemos algumas pequenas melhorias. Em Zandvoort, realizamos alterações na asa dianteira e no assoalho. Esses serão os últimos desenvolvimentos aerodinâmicos planejados para este carro", falou Cardile ao site oficial da Aston Martin.

"A única exceção poderia ser se descobrirmos algo durante o desenvolvimento do carro de 2027 que achemos que testar na pista este ano ajudaria no processo. Mas, neste momento, não há mais nada planejado além disso. Ainda precisamos concluir nosso programa de redução de peso. Esperamos que seja resolvido em Baku. A partir daí, usaremos essencialmente a versão final do carro pelo restante da temporada", acrescentou.

Enrico Cardile, Aston Martin Racing Fotoğraf: Aston Martin Racing

"O esforço de toda a equipe para colocar na pista um carro completamente redesenhado no meio da temporada foi incrível. Em termos da escala da intervenção realizada, esta é a maior atualização que a equipe já levou à pista até hoje. Não tínhamos uma boa base, mas em poucos meses fizemos um avanço muito importante no chassi", disse.

A Aston Martin poderia, em condições normais, ter preferido trazer pequenas atualizações corrida a corrida. No entanto, devido à situação crítica em que se encontrava, optou por primeiro coletar dados e compreender os problemas, para só depois preparar uma atualização que servisse como base tanto para o restante de 2026 quanto para o futuro.

Para Cardile, essa foi "uma decisão corajosa e correta", mesmo "mudando completamente a forma de trabalho" dentro de uma equipe de F1. "O que fizemos foi dar tempo às pessoas. Aos aerodinamicistas, designers e engenheiros, para repensarem conceitos e investigarem ideias que poderiam levar mais do que algumas semanas. Alguns conceitos têm grande potencial, mas exigem paciência".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Ao eliminar a pressão de 'você precisa entregar algo em quatro ou cinco semanas', criamos espaço para fazer algo mais eficaz. Na minha opinião, era o único caminho para alcançar o progresso que conseguimos. Não acredito que pudéssemos ter conseguido isso com uma abordagem tradicional e gradual", explicou.

A nova versão do AMR26 conseguiu passar do Q1 apenas uma vez, graças a Fernando Alonso. Embora tenha havido algum progresso no desempenho de classificação, esse ganho quase nunca chegou a um nível que proporcionasse um aumento concreto de performance. Nas corridas, Alonso conseguiu marcar pontos para a Aston Martin.

Cardile também chamou a atenção para os pontos fortes do AMR26 em ritmo de corrida: "Pelo que vimos até agora, o carro parece forte especialmente em configuração de corrida. Ele é mais gentil com os pneus. É claro que o desempenho dos pneus também depende de como você os gerencia durante o stint, mas vemos claramente que a direção que tomamos é a correta. É muito importante porque este carro será o ponto de partida de 2027. Com o chassi, temos uma ideia de qual caminho seguir".

A Honda também seguirá um roteiro semelhante. O motor que inclui as atualizações permitidas no âmbito do ADUO2 será a última grande novidade desta temporada. A partir de agora, a fabricante concentrará os trabalhos apenas em questões relacionadas à unidade de potência de 2027.

DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!