Em um comunicado divulgado pela equipe antes do GP da Espanha de Fórmula 1, Lance Stroll havia se retirado da corrida devido a "dores na mão e no pulso", mas após a classificação ele supostamente danificou alguns equipamentos na garagem e xingou alguns de seus mecânicos da Aston Martin. Harry Rush, chefe dos mecânicos da equipe britânica, negou tais rumores.

Em um comunicado no domingo, a Aston Martin disse que a raiva de Stroll na garagem não estava relacionada à lesão que ele sofreu. A equipe também disse que o piloto canadense lamentava o resultado.

Harry Rush, chefe da equipe de mecânicos da Aston Martin, comentou em um post do Instagram compartilhando a notícia da BBC com o seguinte comentário: "Xingar os membros da equipe? Absolutamente falso".

Acredita-se que a atual lesão na mão de Stroll seja decorrente de um acidente de bicicleta que ele sofreu antes da temporada de 2023.

Mike Krack, diretor de operações na pista da equipe, falou com a SiriusXM sobre a condição de Stroll: "Todos se lembram do acidente de ciclismo que Lance sofreu em 2023. Ele estava com muita dor na época e foi operado".

"Nas últimas semanas, ele tem falado muito sobre a dor, mas a situação piorou. Ele tem uma personalidade combativa e acho que ele subestimou sua dor, tanto para nós quanto para os médicos".

"Ontem chegamos a um ponto em que não era possível que ele continuasse. Ele foi imediatamente submetido a um check-up completo e decidimos não correr. Vimos como ele foi resistente em 2023. Ele fez o melhor que pôde para correr tanto agora quanto naquela época".

"O fato de ele se dedicar de corpo e alma à competição e chegar a esse ponto após a sessão de classificação e dizer: 'Preciso fazer um check-up' é uma prova do quanto esses pilotos lutam".

Lance Stroll marcou sozinho 14 dos 16 pontos da Aston Martin na temporada 2025. Stroll terminou em sexto lugar no GP da Austrália e marcou pontos no GP da China, quando os pilotos da Ferrari foram desclassificados. Ele também conseguiu marcar pontos na corrida sprint de Miami.

