Enquanto Crawford já fez treinos com a equipe em 2025, britânico está em seu segundo ano nas categorias de acesso à F1 sem marcar um ponto sequer
A Aston Martin anunciou nesta terça-feira (02) um plano ousado para cumprir sua cota de pilotos novatos em treinos livres na temporada 2025 da Fórmula 1: colocar dois rookies na pista no TL1 para o GP de Abu Dhabi, Cian Shields e Jak Crawford.
De acordo com os regulamentos, cada equipe é obrigada a colocar pelo menos um jovem piloto em quatro sessões de treinos livres de sexta-feira ao longo da temporada, duas como substituto de cada piloto titular.
A regra foi criada com o objetivo de favorecer a inclusão da nova geração e, como já se tornou tradição, muitas equipes aproveitam a etapa de Abu Dhabi, pista conhecida também pelos pilotos jovens, para completar as sessões obrigatórias.
Entre as equipes chamadas a cumprir a obrigação está a Aston Martin, que decidiu confiar seus monopostos a dois jovens das categorias de base. O AMR25 de Fernando Alonso estará nas mãos de Cian Shields, um britânico de 20 anos que está em sua primeira temporada completa na Fórmula 2, enquanto o de Lance Stroll será pilotado por Jak Crawford, que já havia sido anunciado nas últimas semanas.
O nome de Shields chama a atenção pela sua performance nas categorias de base. O britânico está em seu segundo ano disputando nos finais de semana de F1. Em 2024, na F3, foi o último colocado entre os pilotos titulares, terminando em 30º, sem pontuar. Mesmo assim, ele subiu para a F2 em 2025 e, a uma etapa do fim, segue em 24º de 24 titulares, zerado na classificação.
Shields terá sua estreia em uma sessão oficial, mas ele não chega despreparado, tendo completado mais de 500 quilômetros em testes TPC e trabalho intensivo no simulador em Silverstone. "Ser escolhido para pilotar em um GP é um grande momento para mim. Estou ansioso para contribuir com o programa e aproveitar ao máximo essa oportunidade".
