A Aston Martin prolongou sua permanência no Hungaroring após o GP da Hungria de Fórmula 1 do último fim de semana para assuntos importantes, com foco no primeiro teste do novo motor Honda, que será introduzido no retorno das férias, em Zandvoort.

As atividades da Aston começaram na terça, com o teste da Pirelli, ao lado de Alpine e Audi. E enquanto Franco Colapinto e Gabriel Bortoleto seguiram auxiliando a marca italiana no desenvolvimento dos pneus de 2027, a Aston voltou à pista para seu segundo dia de filmagens na temporada.

E esta sessão era das mais aguardadas, porque o carro da equipe de Silverstone foi equipado pela primeira vez com a nova unidade de potência Honda, que utilizou dois tokens de desenvolvimento através do ADUO.

Como o foco da sessão estava na análise do motor e não nas filmagens, o piloto de testes Jak Crawford foi o responsável pela sessão, em vez dos titulares Fernando Alonso e Lance Stroll.

Por mais que o teste tivesse um limite de 200km de duração, foi possível colher dados importantes, comparando a performance do novo motor com o registrado durante o fim de semana na Hungria.

Os primeiros indícios são positivos. As vibrações que prejudicaram duramente o início do campeonato parecem ter sido eliminadas.. E um trabalho nos componentes homologados da FIA deve resultar em um aumento de potência de pouco menos de 30cv.

Embora isso não seja suficiente para colocar a Aston próxima dos ponteiros do grid, deve ser suficiente para que Alonso e Stroll disputem mais frequentemente a zona de pontos, aliado ao novo carro introduzido na Hungria, que já tornou a equipe mais competitiva.

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