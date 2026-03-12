“Por que não haveria boas notícias?”. Quando Mike Krack, diretor de pista da Aston Martin, recebeu a imprensa no paddock da Fórmula 1 em Xangai, seu comentário irônico deu o tom da conversa que se seguiu.

Krack e o gerente geral de pista da Honda, Shintaro Orihara, ainda tinham muito a explicar depois de Fernando Alonso abandonar o GP da Austrália no último fim de semana e Lance Stroll terminar 15 voltas atrás e, portanto, não foi nem mesmo classificado.

Os problemas da Aston Martin têm origem no seu novo parceiro de motores. Vibrações incapacitantes da unidade de combustão interna danificaram todas as baterias nos testes, impedindo os pilotos de percorrerem uma distância de corrida consecutiva, pois temiam “danos nervosos permanentes” nas mãos, disse o chefe da equipe, Adrian Newey.

Na corrida de Melbourne, Alonso fez uma etapa de 13 voltas, seguida por um intervalo de 16 minutos e um stint de oito voltas. Stroll correu 34 voltas consecutivas e, depois de passar 18 minutos na garagem, fez mais nove.

Não houve muito tempo de recuperação, já que o GP da China acontece neste fim de semana. Porém, de acordo com a Honda, a situação está melhorando: “Encontramos alguns avanços na situação da vibração e continuamos trabalhando duro para reduzi-la”, disse Orihara.

“Ainda assim, a confiabilidade é nosso ponto desafiador a ser melhorado. Por isso, continuamos trabalhando duro em diálogo com a Aston Martin e encontramos algo, outra contramedida, então talvez possamos tentar algo. Além disso, acumulamos quilometragem na corrida, então aprendemos algo sobre dirigibilidade e também gerenciamento de energia. Então, implementamos esse aprendizado em nosso sistema de simulação", continuou.

Como as peças sobressalentes têm sido um problema, a Honda vem restaurando as duas únicas baterias que estavam disponíveis em Melbourne.

“Estamos tentando consertar a bateria”, disse Orihara. “Vimos um bom progresso em termos de reparo. Não posso dar detalhes, mas continuamos trabalhando duro para reparar a bateria. Então, talvez possamos consertá-la, porque o problema não está relacionado à vibração, mas a pequenas coisas dentro da bateria”.

No entanto, quando questionados sobre quantas baterias a Aston e a Honda tinham à disposição para o fim de semana do GP da China, tanto Krack quanto Orihara se mostraram evasivos.

“Não podemos dizer o número exato, mas continuamos tentando consertar a bateria para obter mais peças sobressalentes. Mas, desculpe, não posso dizer o número”, disse o japonês inicialmente.

Os dois foram pressionados sobre se havia mais baterias do que em Melbourne, independentemente do número exato. Krack então respondeu: “Acho que não devemos... Qual é o sentido de insistirmos no número de baterias? Não acho que isso seja algo que devemos insistir sem parar. Temos uma situação que foi divulgada em Melbourne e não acho que devemos continuar com essa discussão sobre o número de baterias, se me permitem”.

O Motorsport.com entende que a Honda tem três baterias em Xangai, ou seja, apenas uma extra.

A dupla foi então questionada sobre o estado das baterias de Melbourne e sobre os comentários de Newey sobre a descoberta da complicada situação de pessoal da Honda em novembro passado. Orihara simplesmente respondeu que preferia "se concentrar no lado técnico nesta reunião. Tudo bem para vocês?”.

No que diz respeito às vibrações suportadas pelos pilotos, elas não têm sido o foco da Honda, com a fabricante priorizando a confiabilidade real de sua unidade de potência.

Os dois pilotos têm estado compreensivelmente pessimistas, com Stroll afirmando que as vibrações eram como “levar um choque elétrico numa cadeira”. Os problemas ainda são agravados pela grave falta de desempenho do carro, com Alonso ficando a dois segundos e meio do ritmo na Q1; apenas os Cadillacs foram mais lentos.

No entanto, Krack tem sido compreensivo com o desânimo de seus pilotos. “Sabe, é uma situação difícil, obviamente”, disse. “Ninguém quer estar nessa posição, mas eles fazem parte da equipe, assim como nós, e estamos nisso juntos. Portanto, temos que tentar encontrar maneiras de trabalhar juntos".

"Às vezes é mais emocional, às vezes é mais construtivo, e você tem que entender que os pilotos estão em uma situação única, porque eles têm que fazer o que fazemos o tempo todo aqui. Depois de cada sessão, eles têm que responder a perguntas, incluindo algumas que são realmente difíceis para eles. E muitas vezes eles não têm uma solução ou a resposta certa para dar. Então, acho que o nível de frustração deles é compreensivelmente um pouco mais alto", acrescentou.

Agora, o que a Aston Martin pode almejar neste fim de semana? Terminar a corrida já é uma meta realista? “Cada volta que você dá é importante”, insistiu Krack. “Quando você vai correr, essa deve ser a primeira meta. Então, vamos tentar. Acho que, com os passos que demos e com os próximos passos que vamos tentar este fim de semana, vamos nos aproximar disso. Esse será obviamente o objetivo".

