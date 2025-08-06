Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Aston Martin restringe acesso da Sky alemã devido a comentários de Ralf Schumacher

Equipe de Silverstone negou entrevistas exclusivas ao canal de TV e pediu "mudança no tom" de reportagens

Redação Motorsport.com
Editado:
Ralf Schumacher, Sky Sports interview

Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

A Aston Martin restringiu o acesso da Sky Sports Alemanha aos seus pilotos durante o GP da Hungria depois de demonstrar insatisfação com a cobertura de Fórmula 1 realizada pela emissora, especialmente com os comentários do ex-F1 Ralf Schumacher.

Leia também:

Segundo o portal Crash.net, a equipe não chegou a censurar o canal, mas pediu que ela 'mudasse o tom' de reportagem, trabalhando com mais equilíbrio. Em Hugaroring, a Sky Alemanha teve acesso a Fernando Alonso e Lance Stroll apenas em coletivas de imprensa e na zona mista, pois a Aston Martin negou o pedido de entrevistas exclusivas com os pilotos. 

Recentemente, Stroll foi duramente criticado por Schumacher devido aos comentários feitos pelo canadense durante o fim de semana do GP da Grã-Bretanha. O piloto do time inglês reclamou pelo rádio que o carro era "o pior pedaço de m****" que ele já tinha pilotado. O ex-F1 criticou esse comportamento, dizendo que: "essa fala é muito decepcionante, é uma questão de educação. Você precisa pensar no impacto externo, é completamente inaceitável". 

Também foi Schumacher quem começou os rumores de que Toto Wolff e Max Verstappen teriam se encontrado scretamente na Sardenha há algumas semanas atrás, informação que foi desmentida algum tempo depois. Martin Brundle, também ex-F1 e comentarista, relembrou o público que tanto o chefe de equipe quanto o tetracampeão moram em Mônaco e poderiam, facilmente, se encontrar no principado.

De acordo com o Crash, a emissora reconheceu que algumas reportagens foram "duras demais" e espera-se um acordo com a Aston Martin. 

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Redação Motorsport.com Fórmula 1
Principais comentários
