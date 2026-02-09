F1: Aston Martin revela pintura do carro de 2026, projetado por Newey

Aston Martin revelou a pintura do carro AMR26 no lançamento oficial do monoposto para a temporada 2026 da Fórmula 1, o primeiro da equipe projetado por Adrian Newey.

A escuderia de Silverstone mostrou, em um evento no centro cultural Ithra em Dhahran, na Arábia Saudita, que manteve seu esquema de cores no tradicional verde, e com detalhes em preto e amarelo.

Em homenagem ao seu novo parceiro de motor, o carro exibe o novo logotipo da Honda. O patrocinador principal Aramco - que desenvolveu os combustíveis da equipe para a nova temporada - ocupa a maior parte do espaço publicitário.

Sob a direção de Newey, que assumiu o cargo de chefe de equipe na Aston Martin, o carro rodou pela primeira vez nos dois últimos dias do teste de pré-temporada em Barcelona.

Ele completou apenas cinco voltas na sessão de quinta-feira antes de parar com Lance Stroll ao volante, mas Fernando Alonso fez uma sequência mais completa com 61 voltas no último dia no Circuito de Barcelona-Catalunha, após ajustes durante a segunda metade.

A revelação do AMR26, quando saiu da garagem pela primeira vez no teste, chamou atenção - especialmente por muitas de suas soluções aerodinâmicas e a disposição dos componentes da suspensão.

Também utiliza flaps adicionais ao redor do halo e da entrada de ar central, além de entradas rebaixadas nos sidepods, o que gerou comentários quando o carro foi visto pela primeira vez.

Embora o design liderado por Newey tenha se mostrado intrigante, o sucesso da equipe também dependerá do motor Honda, já que a marca japonesa faz seu retorno completo - tendo oficialmente saído da F1 após a temporada de 2021, mas permanecendo para desenvolver e manter as unidades de potência para as duas equipes da Red Bull por meio de sua subsidiária HRC.

Enquanto o líder do projeto de F1 da Honda, Tetsushi Kakuda, afirmou anteriormente que "o lado da eletrificação está progredindo conforme o planejado", ele acrescentou que "não é necessariamente o caso para o motor de combustão interna".

O AMR26 será apresentado ao público pela primeira vez no teste desta semana em Bahrein, prévia da abertura da temporada 2026 em Melbourne.

