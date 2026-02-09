Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Aston Martin revela pintura do carro de 2026, projetado por Newey

Equipe britânica revelou sua estampa para 2026 em um carro de exibição na Arábia Saudita, antes dos testes de pré-temporada no Bahrein

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Editado:
Aston Martin AMR26

Aston Martin revelou a pintura do carro AMR26 no lançamento oficial do monoposto para a temporada 2026 da Fórmula 1, o primeiro da equipe projetado por Adrian Newey.

A escuderia de Silverstone mostrou, em um evento no centro cultural Ithra em Dhahran, na Arábia Saudita, que manteve seu esquema de cores no tradicional verde, e com detalhes em preto e amarelo.

Aston Martin AMR26

Em homenagem ao seu novo parceiro de motor, o carro exibe o novo logotipo da Honda. O patrocinador principal Aramco - que desenvolveu os combustíveis da equipe para a nova temporada - ocupa a maior parte do espaço publicitário.

Sob a direção de Newey, que assumiu o cargo de chefe de equipe na Aston Martin, o carro rodou pela primeira vez nos dois últimos dias do teste de pré-temporada em Barcelona.

Ele completou apenas cinco voltas na sessão de quinta-feira antes de parar com Lance Stroll ao volante, mas Fernando Alonso fez uma sequência mais completa com 61 voltas no último dia no Circuito de Barcelona-Catalunha, após ajustes durante a segunda metade.

A revelação do AMR26, quando saiu da garagem pela primeira vez no teste, chamou atenção - especialmente por muitas de suas soluções aerodinâmicas e a disposição dos componentes da suspensão.

Também utiliza flaps adicionais ao redor do halo e da entrada de ar central, além de entradas rebaixadas nos sidepods, o que gerou comentários quando o carro foi visto pela primeira vez.

Aston Martin AMR26

Embora o design liderado por Newey tenha se mostrado intrigante, o sucesso da equipe também dependerá do motor Honda, já que a marca japonesa faz seu retorno completo - tendo oficialmente saído da F1 após a temporada de 2021, mas permanecendo para desenvolver e manter as unidades de potência para as duas equipes da Red Bull por meio de sua subsidiária HRC.

Enquanto o líder do projeto de F1 da Honda, Tetsushi Kakuda, afirmou anteriormente que "o lado da eletrificação está progredindo conforme o planejado", ele acrescentou que "não é necessariamente o caso para o motor de combustão interna".

O AMR26 será apresentado ao público pela primeira vez no teste desta semana em Bahrein, prévia da abertura da temporada 2026 em Melbourne.

