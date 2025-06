F1: Aston Martin se manifesta após visita de Alonso à Alpine

Fernando Alonso tem contrato com a Aston Martin na Fórmula 1 até o fim de 2026, no entanto, movimentações do espanhol no GP do Canadá instigaram rumores de uma possível saída do time de Silverstone. Agora, o chefe da equipe, Andy Cowell, se manifestou sobre os boatos.

Alonso estrou na F1 em 2001 e deixou a categoria no fim de 2018, retornando como titular da Alpine em 2021. Dois anos depois, com a aposentadoria de Sebastian Vettel, se juntou a Aston Martin. O bicampeão teve um excelente início de temporada em 2023, conquistando oito pódios (cinco nas seis primeiras etapas), mas o desempenho da equipe inglesa não acompanhou a evolução de outros times. Em 2025, Alonso só conseguiu pontuar no GP da Espanha, nona corrida da temporada.

Em Montreal, o comentarista da Sky Sports, David Croft, notou que o espanhol fez visitas recorrentes ao motorhome da antiga equipe, Alpine, o que poderia significar uma reaproximação com o time francês. O chefe da Aston Martin, Andy Cowell, respondeu às especulações: "Estou feliz com Fernando frequentando qualquer garagem, ele conhece muitas pessoas pelo paddock. Também fico satisfeito por ter contrato conosco para o próximo ano e espero que fique a longo prazo como embaixador da equipe", falou à Sky Sports.

"É ótimo trabalhar com Fernando. É sempre bom ter alguém competitivo, que pressiona o time e o incentiva. É o que ele faz, como você fazia na Mercedes", disse Cowell à Nico Rosberg.

O chefe da equipe também falou sobre a mudança do regulamento em 2026: "É daquelas mudanças únicas. Não é só o motor, é o carro inteiro: aerodinâmica, combustível sustentável, pneus diferentes, modos de reta e gestão de energia. Cada aspecto do carro vai mudar e é isso que torna tudo tão empolgante", finalizou.

