F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe
Chefe da Audi estaria deixando o time antes de completar um ano no cargo
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
O Motorsport.com apurou a informação de que a Aston Martin estaria negociando a substituição de Adrian Newey como chefe da equipe. O time de Silverstone da Fórmula 1 teria buscado os serviços de Jonathan Wheatley, que assumiu a liderança da Audi.
Depois que a notícia tomou as redes sociais e os portais, a Aston Martin compartilhou um comunicado sobre o assunto, indicando que não irá se envolver nas especulações.
Confira o comunicado na íntegra:
A equipe não irá se envolver em especulações da mídia sobre sua liderança sênior. Adrian Newey continua liderando a equipe como chefe e parceiro técnico-gerente.
Vale lembrar que Wheatley deixou a Red Bull no fim de 2024 e assumiu o papel de chefe de equipe da Sauber no fim da temporada, depois de cumprir o tempo de quarentena. O britânico está trabalhando com Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg para ajudar a Audi crescer e alcançar seus objetivos na F1.
F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe
