Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

MotoGP no Brasil: Horários, previsão do tempo e onde assistir a sexta-feira

F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe

F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe

Chefe da Audi estaria deixando o time antes de completar um ano no cargo

Livia Veiga
Publicado:
Jonathan Wheatley, Team Principal of Stake F1 Team Kick Sauber

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Motorsport.com apurou a informação de que a Aston Martin estaria negociando a substituição de Adrian Newey como chefe da equipe. O time de Silverstone da Fórmula 1 teria buscado os serviços de Jonathan Wheatley, que assumiu a liderança da Audi.

Leia também:

Depois que a notícia tomou as redes sociais e os portais, a Aston Martin compartilhou um comunicado sobre o assunto, indicando que não irá se envolver nas especulações.

Confira o comunicado na íntegra:

A equipe não irá se envolver em especulações da mídia sobre sua liderança sênior. Adrian Newey continua liderando a equipe como chefe e parceiro técnico-gerente.

Vale lembrar que Wheatley deixou a Red Bull no fim de 2024 e assumiu o papel de chefe de equipe da Sauber no fim da temporada, depois de cumprir o tempo de quarentena. O britânico está trabalhando com Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg para ajudar a Audi crescer e alcançar seus objetivos na F1.

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior "Um pouco frustrante": Ex-presidente da Ferrari revela ciúme de vitória de Antonelli na F1

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

Últimas notícias

