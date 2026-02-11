F1: Aston Martin sofreu com "anomalia nos dados" no primeiro dia de testes no Bahrein

A Fórmula 1 deu início aos testes oficiais da pré-temporada de 2026 nesta quarta-feira, no Bahrein, e, assim como no shakedown de Barcelona, a Aston Martin andou menos do que as rivais. Apenas Lance Stroll foi para a pista hoje e pôde dar um número limitado de voltas devido a uma "anomalia nos dados".

Esta é a primeira temporada da Aston Martin com um carro desenhado inteiramente por Adrian Newey, que assumiu também o cargo de chefe de equipe em novembro de 2025, e com uma unidade de potência produzida pela Honda. O 'mago da engenharia' admitiu que a equipe passou por atrasos significativos no desenvolvimento do monoposto, com destaque para problemas no túnel de vento.

"Só introduzimos um modelo do carro 2026 no túnel de vento em meados de abril. Enquanto a maioria, senão todos os nossos rivais, já tinham um modelo no túnel logo após o fim da proibição dos testes aerodinâmicos de 2026, no início de janeiro do ano passado. Isso nos colocou em dificuldade com cerca de quatro meses de atraso, o que resultou em um ciclo de pesquisa e desenvolvimento muito curto. O carro só tomou forma no último momento possível", falou Newey.

No primeiro dia no Bahrein, Stroll só completou 36 voltas, superando apenas Franco Colapinto, da Alpine, que parou pela manhã e causou duas bandeiras vermelhas na sessão da tarde. Para efeito de comparação, o líder do dia, Lando Norris, deu 58 voltas e Max Verstappen, segundo mais rápido, 136. Em nota enviada à imprensa, a Aston Martin confirmou que uma "anomalia" foi detectada na unidade de potência do carro do piloto canadense.

"Lance foi para a pista de manhã e completou 36 voltas ao longo do dia. A Honda detectou uma anomalia nos dados da unidade de potência durante a tarde, o que exigiu uma análise mais aprofundada e limitou o tempo de pista. Isso também marca a primeira vez que o AMR26 vai à pista desde a apresentação de sua pintura de 2026 em Ithra, em Dhahran, na Arábia Saudita, na segunda-feira. Lance está programado para voltar ao AMR26 na sexta-feira, enquanto Fernando Alonso irá à pista amanhã para sua primeira sessão no Bahrein", explicou o time.

