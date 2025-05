F1: Aston Martin traz atualizações para carro de Alonso em Ímola

Fernando Alonso receberá as atualizações do carro da Aston Martin para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1. A equipe introduziu seu primeiro pacote de mudanças no AMR25, que testou com Lance Stroll durante as duas primeiras sessões de treinos na sexta-feira e, após extensa análise durante a tarde e a noite, a escuderia de Silverstone anunciou que ambos os carros as levarão a partir do sábado.

Assim, Fernando Alonso começou o TL3 com tais mudanças e correrá a classificação de sábado e a corrida de domingo com essa versão atualizada. Em termos de tempos de volta, o espanhol, sem as atualizações, superou seu companheiro de equipe no TL2, depois de estar próximo no TL1, mas a Aston Martin viu uma margem maior de desempenho com as modificações do AMR25.

"Colocamos o novo pacote no carro de Lance, Fernando permanecerá com as especificações antigas e faremos alguns testes com os dois carros, mas principalmente com o carro de Lance. Decidiremos durante a noite se colocaremos o pacote no carro de Fernando também", disse Eric Blandin, vice-diretor técnico da Aston, aos repórteres do Motorsport.com na sexta. "Se tudo correr bem, esperamos poder colocar os dois carros com a nova configuração amanhã", acrescentou o chefe de aerodinâmica.

A maioria das alterações é voltada para o assoalho e, de fato, a Aston foi a equipe que apresentou o maior número de alterações à FIA para esse evento, um total de sete, embora várias delas sejam decorrentes da busca por downforce na parte inferior da carroceria do carro.

Todas as atualizações da Aston Martin para esse fim de semana foram para desempenho, e nenhuma para se adequar às características da pista. Com elas, a equipe estava tentando reverter uma difícil temporada de 2025, que começou com o pé esquerdo e deixou a equipe em sétimo lugar no campeonato de construtores e Fernando Alonso ainda incapaz de marcar pontos após seis corridas mais duas corridas sprint.

Na sexta-feira, a equipe admitiu que estava com falta de peças para instalar as atualizações nos dois carros, mas Lance Stroll conseguiu passar pelas duas sessões sem danos e, finalmente, eles também conseguiram instalá-las no carro de Alonso.

Com relação ao fim de semana, o chefe de equipe Andy Cowell explicou que as atualizações foram fundamentais por dois motivos principais. Em primeiro lugar, porque foram desenvolvidas no antigo túnel de vento da Mercedes e validadas e finalizadas no novo túnel de vento da equipe em Silverstone. Portanto, elas revelarão se as ferramentas de simulação estão configuradas corretamente.

E, por outro lado, porque a Aston vem trabalhando nessas mudanças desde dezembro de 2024 e janeiro deste ano e, portanto, empregou alguns recursos lá sem perder de vista o projeto de 2026. Eles admitiram que era mais ou menos um cenário de 'tudo ou nada' e que, se esse pacote não funcionasse, eles 'jogariam a toalha' para o campeonato atual e se concentrariam 100% no próximo ciclo de regras.

PIASTRI BATE NORRIS e lidera dia em Ímola! BORTOLETO À FRENTE DE HULK, Gasly 3º, Max 5º, Lewis 11º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!