Não é a primeira vez e também não vai ser a última que uma personalidade revela seu desejo de correr em corridas de turismo e de ter uma equipe de fórmula. Dessa vez, foi um dos maiores astros do time de futebol do Real Madrid que quer participar do universo do automobilismo após uma aparição no GP da Bélgica de Fórmula 1.

O estrelado goleiro da seleção da Bélgica, Thibaut Courtois, foi difícil de não ser notado em Spa, erguendo-se sobre Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri ao entregar-lhes os troféus da corrida sprint no sábado, depois de agitar a bandeira quadriculada.

Mas o goleiro de dois metros de altura não é apenas uma celebridade local aleatória levada a Spa para uma aparição obrigatória de relações públicas, já que Courtois é um verdadeiro apaixonado pelo automobilismo.

Thibaut Courtois and Mishel Gerzig-Courtois Foto de: Red Bull Content Pool

"Mesmo quando criança, eu adorava assistir à Fórmula 1, especialmente com Michael Schumacher e a Ferrari. Eu até acompanho a MotoGP, mas é principalmente o automobilismo e a Fórmula 1 que me apaixonam, por isso também assisto à Fórmula 2 e 3", disse Courtois à emissora belga Sporza no sábado.

Essa paixão fez com que ele se tornasse o mais recente proprietário de equipe na categoria de monopostos da FIA. Em 2023, Courtois formou uma equipe com o ex-piloto de F1 Roberto Merhi, um frequentador dos paddocks como confidente de Carlos Sainz, para administrar a TC Racing de mesmo nome. A equipe sediada em Madri fez sua estreia nas corridas no ano passado no campeonato espanhol de F4.

"Há alguns anos, pediram-me para patrocinar uma equipe de Fórmula E na Espanha", explicou Courtois. "Depois, criei minha própria equipe, e minha paixão só cresceu desde então. Tento participar de um GP sempre que posso. Já estive em Mônaco, Le Castellet, Barcelona e, é claro, aqui. É sempre divertido".

A personalidade hiper ambiciosa de Courtois fez com que ele se tornasse um dos maiores goleiros de sua geração e um dos principais pilares do Genk, seu clube de infância, do Atlético de Madri, do Chelsea e - desde 2018 - do Real Madrid. Portanto, não é nenhuma surpresa que ele também esteja mirando alto em seus empreendimentos fora das pistas.

"Atualmente, estamos correndo na Fórmula 4 na Espanha, mas normalmente subiremos de nível no próximo ano participando da Eurocup-3. A Fórmula 1 pode ser um pouco difícil, então precisarei de um parceiro muito grande", sorriu Courtois. "Mas o objetivo e nosso sonho é subir para a Fórmula 3 e, com sorte, até para a Fórmula 2."

Carlos Sainz, da McLaren, posa com o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A organização de Courtois também dirige uma equipe de e-sports, com o goleiro de 33 anos esperando ajudar os talentosos pilotos de simuladores a se graduarem para a corrida na vida real, um objetivo semelhante ao que o campeão mundial Verstappen está perseguindo com sua equipe GT3 que venceu sua classe na mais recente 24 Horas de Spa.

"Corremos em competições de simulador, como as 24 Horas de Spa ou Le Mans. Isso ajuda a descobrir talentos", acrescentou. "Os jovens que são bons em um simulador podem ser colocados em um carro de verdade. O cenário dos sonhos é encontrar um piloto que seja muito bom em um simulador, colocá-lo em um carro e até mesmo guiá-lo para a F1".

Apesar de sua agenda lotada, tendo apenas recentemente encerrado a temporada 2024/2025 com a participação na Copa do Mundo de Clubes, realizada nos EUA, Courtois gosta de estar envolvido na maioria das decisões importantes.

"Estou menos envolvido nas operações cotidianas, mas estou envolvido como investidor", explicou ele. "Eu mesmo tomo 80% das decisões, junto com as pessoas ao meu redor. Portanto, participo de muitas reuniões para saber em que direção estamos indo com a equipe".

"Isso envolve mais do que eu pensava inicialmente. Há muita logística envolvida. Foi um grande desafio deixar tudo pronto para o início da temporada do ano passado, mas tivemos um primeiro ano razoavelmente bom e marcamos alguns pontos. Este ano está sendo ainda melhor, mas ainda estamos buscando objetivos mais altos".

Como piloto de simulador entusiasta, Courtois é uma figura familiar para a maioria do grid atual, tendo participado dos eventos de esportes eletrônicos da F1 durante a pandemia de COVID-19. "Eu até fiz uma bela manobra de ultrapassagem sobre [Alex] Albon. Charles Leclerc e Lando Norris estavam rindo com ele na hora...", brincou.

Devido à sua altura, assumir o cockpit de um monoposto de verdade será um desafio, mas Courtois pretende se dedicar às corridas na vida real depois que sua carreira no futebol terminar. Mas não para fazer as contas.

"Quando eu parar de jogar futebol, isso seria um sonho que se tornaria realidade, como participar de uma corrida de GT3", disse ele. "Mas não conheço minhas habilidades e, se eu participar de algo, não quero ficar três segundos atrás dos outros. Quero saber do que sou capaz primeiro, porque não se pode fazer algo assim sem mais nem menos. É preciso muito treinamento".

"Mas, se isso acontecer, gostaria de entrar em um carro em que eu possa me encaixar legalmente com a minha altura. Não me encaixo em um carro de fórmula. Minha cabeça fica acima do halo em um carro de F4, então não seria muito seguro...", brincou.

PIASTRI ANULA NORRIS em Spa, LECLERC é 3º e BORTOLETO 9º! Max é 4º e HAMILTON PÁRA EM ALBON | NASCAR

Ouça: Podcast Motorsport.com 344, com Fred Sabino, editor de F1 da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!