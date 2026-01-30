Carlos Alcaraz celebrou sua vitória na semifinal do Australian Open, um dos quatro grandes torneios do calendário anual do tênis, recriando uma das comemorações icônicas do compatriota Fernando Alonso na Fórmula 1.

O espanhol de 22 anos chegou a Melbourne como número um do mundo no ATP e também como cabeça de chave do torneio, carregando impressionantes 12.050 pontos no topo do ranking.

Sua comemoração após a vitória imitou a de Alonso em 2006 em Suzuka, quando o então piloto da Renault pulou em seu carro, levantou uma perna e fez uma reverência com os braços estendidos depois de assumir a liderança de Michael Schumacher.

Ao vencer Alexander Zverev na semifinal, o tenista alcançou sua primeira final do Australian Open apesar de ter dificuldades durante o terceiro set. Agora, ele enfrentará neste domingo na final ou Jannik Sinner ou o 10 vezes campeão Novak Djokovic.

Alonso, também espanhol, que entrou para a Renault como piloto titular no mesmo ano em que Alcaraz nasceu, 2003, era famoso por suas várias poses durante o auge de sua carreira na F1. Em 2005, tornou-se o mais jovem campeão mundial de F1 que a categoria já viu.

De forma semelhante, com essa recente vitória na semifinal, Alcaraz se tornou o tenista mais jovem da história a chegar à final dos quatro Grand Slams (Australian Open, Wimbledon, US Open, Roland Garros).

Alcaraz é um grande apoiador do atual piloto da Aston Martin. Ele já havia demonstrado seu apoio ao piloto, escrevendo "33 em breve" em uma câmera de TV, em referência à busca de Alonso pela sua 33ª vitória.

"Estou torcendo pelo ‘Fer’ para ver se ele consegue sua 33ª vitória na Austrália", disse ele em 2023, enquanto o bicampeão competia por pódios na época. “Para mim, é incrível o que ele está fazendo na idade dele. Ele está basicamente na briga pelo campeonato mundial de Fórmula 1. É ótimo tê-lo lá".

“Você me motivou para a final de Indian Wells!” escreveu Alcaraz depois em resposta a uma publicação nas redes sociais de Alonso. “Você é um animal!”

“Tenho que admitir que nunca tive muito interesse nisso,” disse ele sobre a F1 na época. “Mas Fernando me transformou em fã de Fórmula 1. Ele me fez assistir às corridas, me fez torcer por ele. E que melhor forma de apoiar o Fernando do que com uma mensagem na câmera?”

Com a publicação no X (antigo Twitter) agora alcançando mais de 50 mil curtidas e quase 10 mil repostagens no momento da escrita, Alonso pode estar assistindo confiante enquanto a equipe de Silverstone se prepara para o GP da Austrália após os testes de pré-temporada em Barcelona.

