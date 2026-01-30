F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open
Após chegar à sua primeira final do Australian Open, o número um do ATP celebrou como o compatriota
Carlos Alcaraz celebrou sua vitória na semifinal do Australian Open, um dos quatro grandes torneios do calendário anual do tênis, recriando uma das comemorações icônicas do compatriota Fernando Alonso na Fórmula 1.
O espanhol de 22 anos chegou a Melbourne como número um do mundo no ATP e também como cabeça de chave do torneio, carregando impressionantes 12.050 pontos no topo do ranking.
Sua comemoração após a vitória imitou a de Alonso em 2006 em Suzuka, quando o então piloto da Renault pulou em seu carro, levantou uma perna e fez uma reverência com os braços estendidos depois de assumir a liderança de Michael Schumacher.
Ao vencer Alexander Zverev na semifinal, o tenista alcançou sua primeira final do Australian Open apesar de ter dificuldades durante o terceiro set. Agora, ele enfrentará neste domingo na final ou Jannik Sinner ou o 10 vezes campeão Novak Djokovic.
Alonso, também espanhol, que entrou para a Renault como piloto titular no mesmo ano em que Alcaraz nasceu, 2003, era famoso por suas várias poses durante o auge de sua carreira na F1. Em 2005, tornou-se o mais jovem campeão mundial de F1 que a categoria já viu.
De forma semelhante, com essa recente vitória na semifinal, Alcaraz se tornou o tenista mais jovem da história a chegar à final dos quatro Grand Slams (Australian Open, Wimbledon, US Open, Roland Garros).
Alcaraz é um grande apoiador do atual piloto da Aston Martin. Ele já havia demonstrado seu apoio ao piloto, escrevendo "33 em breve" em uma câmera de TV, em referência à busca de Alonso pela sua 33ª vitória.
"Estou torcendo pelo ‘Fer’ para ver se ele consegue sua 33ª vitória na Austrália", disse ele em 2023, enquanto o bicampeão competia por pódios na época. “Para mim, é incrível o que ele está fazendo na idade dele. Ele está basicamente na briga pelo campeonato mundial de Fórmula 1. É ótimo tê-lo lá".
Pitstop tennis Pro-Am charity event: Fernando Alonso
Photo by: Renault F1
“Você me motivou para a final de Indian Wells!” escreveu Alcaraz depois em resposta a uma publicação nas redes sociais de Alonso. “Você é um animal!”
“Tenho que admitir que nunca tive muito interesse nisso,” disse ele sobre a F1 na época. “Mas Fernando me transformou em fã de Fórmula 1. Ele me fez assistir às corridas, me fez torcer por ele. E que melhor forma de apoiar o Fernando do que com uma mensagem na câmera?”
Com a publicação no X (antigo Twitter) agora alcançando mais de 50 mil curtidas e quase 10 mil repostagens no momento da escrita, Alonso pode estar assistindo confiante enquanto a equipe de Silverstone se prepara para o GP da Austrália após os testes de pré-temporada em Barcelona.
Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Relembre histórico de 'atrasos' de Newey que geraram carros competitivos na F1
F1: Aston Martin confirma apresentação do carro de 2026; veja horário e como assistir
F1: Aston Martin confirma que estará em Barcelona a partir da quinta-feira
F1: Aston Martin mantém Vandoorne como piloto reserva em 2026
F1: Honda confia em decisão da FIA sobre 'truque' dos motores Red Bull e Mercedes
F1: Alonso é visto dirigindo carro lendário de rally avaliado em mais de R$ 21 milhões em Mônaco
Últimas notícias
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários