Embora Jacques Villeneuve tenha dito após o GP do Canadá de Fórmula 1 que acreditava que Oscar Piastri era parcialmente culpado pela colisão com Lando Norris, Davide Valsecchi, ex-piloto da GP2 que também trabalha como comentarista de TV, acredita que o australiano "manobrou perfeitamente" o companheiro de equipe para cometer um erro.

Esta foi a primeira vez este ano que dois pilotos da McLaren tiveram um encontro realmente próximo, que terminou em uma colisão. No entanto, seria uma pena dar muita importância ao que aconteceu, pois isso estava fadado a acontecer mais cedo ou mais tarde, alem do acidente não ter sido resultado de uma manobra deliberada ou desleal, mas de um pequeno erro.

Norris não demorou a admitir que havia cometido o erro e a equipe disse que dificilmente mudaria a abordagem, o que significa que permitiria que os dois pilotos continuassem a competir um contra o outro.

Quando Valsecchi, ex-piloto da GP2, foi questionado sobre o incidente, ele disse à RacingNews365: "Não foi uma batalha tão importante, foram apenas dois pontos, mas o problema é que Norris não lidou muito bem com a situação, enquanto Piastri fez isso perfeitamente. Se você olhar novamente, verá que ele está lentamente abrindo o território e, aparentemente, empurrando Norris para o erro. Foi uma manobra perfeita", elogiou.

Depois do incidente, a diferença de Norris para Piastri no campeonato aumentou para 22 pontos, e Valsecchi acredita que o acidente no Canadá pode ser um momento importante na luta pela vitória final. "Ele estava fazendo o melhor que podia, enquanto a outra McLaren o estava pressionando. Embora não tenha sido sua melhor corrida, ele ainda mostrou uma boa manobra. Você pode até pensar que foi um momento decisivo no campeonato".

Resta saber, é claro, se será, já que ainda há um longo caminho a percorrer nesta temporada - 14 finais de semana de corrida, para ser mais preciso - e o déficit de 22 pontos de Norris pode ser recuperado nesse período.

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!