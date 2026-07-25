F1: Atualização "mudou bastante o ânimo de todos" na Aston Martin, diz Alonso

Pela primeira vez, Fernando Alonso sai contente de uma classificação na temporada 2026 da Fórmula 1. O espanhol chegou ao Q2, algo que ainda não havia feito esse ano, e atribuiu o resultado ao enorme pacote de atualizações apresentado pela Aston Martin no GP da Hungria, novidades que "melhoraram o ânimo" na garagem da equipe de Silverstone.

O bicampeão conquistou a 16ª posição no grid de largada para a etapa Hungaroring, encerrando a sequência de cinco sessões consecutivas de qualificação em que a Aston Martin ocupava a última fila.

Mas a 11ª etapa da temporada marcou a primeira grande atualização da equipe no ano, alterando radicalmente o chassi do AMR26, com uma atualização do motor prevista para a próxima etapa em Zandvoort.

“Foi importante”, disse Alonso. “Sem dúvida, foi importante para todos na equipe, pois tem sido um período difícil nas duas fábricas. Com o déficit que tínhamos em termos de desempenho na primeira metade do ano, esse pacote obviamente não mudou muitas posições, mas mudou bastante o ânimo de todos".

“Não estamos mais buscando algo que não conhecemos. Sabemos exatamente o que estamos precisando e conhecemos com precisão as metas para o próximo pacote ou para o ano que vem. Então, essa é, na minha opinião, a maior mudança deste fim de semana".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

O maior ponto positivo para o espanhol é que ele conseguiu ter um fim de semana tranquilo até agora, além de ter se classificado à frente da Haas, da Williams e da Cadillac por pelo menos um décimo.

“Quando você traz um carro novo, sempre acredita que é importante ter a correlação certa e entregar o que espera entregar”, acrescentou o piloto de 44 anos. “Mesmo que seja o que esperávamos, acho que foi importante ter isso e não ter uma surpresa desagradável".

“Pela forma como o carro se comporta, ganhamos carga aerodinâmica e aderência nas curvas. Talvez seja um pouco mais consistente de pilotar; assim, curva por curva, da entrada à saída, o carro é um pouco mais tolerante, o que torna a pilotagem um pouco mais fácil. O carro anterior que tínhamos era mais complicado de pilotar".

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