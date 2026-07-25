F1: Atualização "mudou bastante o ânimo de todos" na Aston Martin, diz Alonso
Mesmo sem o novo motor Honda, que fará sua estreia na Holanda, bicampeão chegou pela primeira vez ao Q2 na temporada 2026 neste sábado na Hungria
Pela primeira vez, Fernando Alonso sai contente de uma classificação na temporada 2026 da Fórmula 1. O espanhol chegou ao Q2, algo que ainda não havia feito esse ano, e atribuiu o resultado ao enorme pacote de atualizações apresentado pela Aston Martin no GP da Hungria, novidades que "melhoraram o ânimo" na garagem da equipe de Silverstone.
O bicampeão conquistou a 16ª posição no grid de largada para a etapa Hungaroring, encerrando a sequência de cinco sessões consecutivas de qualificação em que a Aston Martin ocupava a última fila.
Mas a 11ª etapa da temporada marcou a primeira grande atualização da equipe no ano, alterando radicalmente o chassi do AMR26, com uma atualização do motor prevista para a próxima etapa em Zandvoort.
“Foi importante”, disse Alonso. “Sem dúvida, foi importante para todos na equipe, pois tem sido um período difícil nas duas fábricas. Com o déficit que tínhamos em termos de desempenho na primeira metade do ano, esse pacote obviamente não mudou muitas posições, mas mudou bastante o ânimo de todos".
“Não estamos mais buscando algo que não conhecemos. Sabemos exatamente o que estamos precisando e conhecemos com precisão as metas para o próximo pacote ou para o ano que vem. Então, essa é, na minha opinião, a maior mudança deste fim de semana".
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
O maior ponto positivo para o espanhol é que ele conseguiu ter um fim de semana tranquilo até agora, além de ter se classificado à frente da Haas, da Williams e da Cadillac por pelo menos um décimo.
“Quando você traz um carro novo, sempre acredita que é importante ter a correlação certa e entregar o que espera entregar”, acrescentou o piloto de 44 anos. “Mesmo que seja o que esperávamos, acho que foi importante ter isso e não ter uma surpresa desagradável".
“Pela forma como o carro se comporta, ganhamos carga aerodinâmica e aderência nas curvas. Talvez seja um pouco mais consistente de pilotar; assim, curva por curva, da entrada à saída, o carro é um pouco mais tolerante, o que torna a pilotagem um pouco mais fácil. O carro anterior que tínhamos era mais complicado de pilotar".
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