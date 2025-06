O chefe da Ferrari na Fórmula 1, Fred Vasseur, confirmou que a equipe trará um pacote de atualizações nas próximas corridas, mas acredita que há muito mais desempenho a ser extraído com fins de semana de corrida mais limpos — começando por entender melhor os pneus da Pirelli.

Depois do primeiro pódio de Charles Leclerc em 2025 na Espanha, o fim de semana do GP do Canadá foi mais um revés para a Ferrari, que começou a dar errado com o acidente do monegasco no TL1, depois com seu erro crucial no ar sujo no Q3 e foi superado por Lewis Hamilton, que bateu em uma marmota na corrida, o que o deixou com perda de downforce. Também houve questionamentos sobre a estratégia dos dois carros.

Quando Hamilton foi perguntado, após se classificar em quinto em Montreal, o que seria necessário para que a Ferrari fosse uma desafiante mais consistente, ele respondeu: “Em última análise, precisamos de atualizações. Precisamos de uma atualização para poder lutar com os caras da frente. Não tivemos nenhuma atualização ou algo do gênero. É o mesmo carro já há algum tempo. O fato é que, com ele, esperamos ainda poder lutar pelo segundo lugar no [campeonato] de construtores".

Apesar das críticas recebidas, a Ferrari continua sendo a equipe mais consistente em pontuar atrás da líder disparada McLaren, estando apenas 16 pontos atrás da segunda colocada Mercedes — e 21 à frente da Red Bull. Embora Hamilton também esteja enfrentando dificuldades já bem conhecidas, o fator chave é que a Ferrari ainda possui um segundo carro que pontua mais que os das rivais, enquanto Kimi Antonelli ainda se adapta na Mercedes e Yuki Tsunoda segue lutando com o carro da Red Bull.

Além de uma pequena modificação na traseira em Ímola, o heptacampeão terá o desejo atendido em breve, pois a Ferrari está preparando um pacote de peças a ser introduzido em Silverstone, com outra possível atualização após a etapa de meados de julho.

Mas o pressionado Vasseur, que teve de responder a boatos da mídia italiana sobre seu futuro no fim de semana, não acredita que essas melhorias mudarão drasticamente a sorte da Scuderia — nem que permitirão vitórias, algo que não acontece desde o fim de semana mágico de Carlos Sainz no México, no ano passado. Em vez disso, ele insiste que há mais desempenho a ser encontrado com melhor execução nos fins de semana de corrida, algo que falhou no Canadá, onde Leclerc e Hamilton terminaram em quinto e sexto.

"Teremos uma atualização em breve, antes do Reino Unido. E talvez outra um pouco mais tarde. Mas, honestamente, hoje, acho que há muito mais na execução e no que você está obtendo do carro do que no potencial do carro em si", advertiu.

"Agora estamos no final do regulamento e todos sabemos que, quando levamos algo para a pista, estamos falando mais de centésimos do que de décimos. E se você não fizer um bom uso do carro, porque a configuração é um pouco diferente, você pode perder décimos. Algumas vezes, quando fizemos atualizações no passado, também precisávamos de uma ou duas corridas para adaptar a configuração à nova versão. Sinceramente, quero me concentrar muito mais na execução do que no potencial puro do carro. Mas vamos trazer alguma coisa".

"Se quisermos largar nas primeiras filas e ter um fim de semana limpo como em Mônaco, precisaremos ter um fim de semana muito tranquilo em termos de execução. E foi aí que falhamos muito no Canadá. Assim que algo dá errado, você paga o preço".

Tirar o melhor proveito do pneu Pirelli - na corrida, mas especialmente na classificação - com esta geração de carros tem sido um desafio para todo o grid e a Ferrari tem tentado coisas diferentes para encontrar uma vantagem nessa frente. Na classificação do GP da Espanha, Leclerc sacrificou um jogo de pneus macios logo no início para economizar um jogo adicional de pneus médios para a corrida, o que o deixou apenas em sétimo lugar no grid depois de uma única corrida no Q3.

Desde a abertura da temporada em Melbourne, os dois pilotos da Ferrari tiveram dificuldades para colocar os pneus da Pirelli na janela de trabalho correta nas voltas finais da classificação. Ímola foi o pior exemplo, com Leclerc e Hamilton se classificando em 11º e 12º lugares, respectivamente, depois de não conseguirem melhorar a última volta com os novos pneus macios C6.

Na época, isso levou Leclerc a sugerir que a Ferrari tem problemas para obter o desempenho máximo dos pneus novos, que são teoricamente mais rápidos, mas menos consistentes do que a borracha desgastada, embora ele achasse que o maior gargalo da equipe fosse o desempenho bruto.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Clive Rose / Getty Images

Mas Vasseur ainda acredita que a otimização dos pneus é a chave para desafiar mais na frente: "Acho que o ritmo foi decente em Barcelona, conseguimos ser rápidos no primeiro setor, fomos rápidos em Mônaco. Sinceramente, não tenho certeza de que as características do carro sejam o principal problema hoje. A questão principal é fazer um bom uso dos pneus primeiro, entender os pneus e escolher os melhores para a classificação".

"O exercício é bastante difícil. Acho que Max [Verstappen] e a Mercedes fizeram um trabalho melhor no fim de semana [do Canadá] do que a McLaren e nós, mas também na escolha dos pneus, provavelmente desde o início do fim de semana. No uso e no desempenho dos pneus, acho que há muito mais [diferença] do que entre os carros. Não importa o carro, se a equipe estiver fazendo um trabalho muito bom com os pneus, ela estará na frente. Será assim até o final da temporada. É a mesma coisa para todo mundo. Temos que fazer um trabalho melhor", completou.

Foco em 2026 não prejudica 2025

Vasseur já havia dito que a Ferrari pretende continuar desenvolvendo o carro de 2025, apesar do foco crescente nos regulamentos de 2026, se não for por outro motivo, pelo menos para manter a equipe motivada este ano. E como ele sente que há mais a ganhar na pista do que no túnel de vento, rejeita a ideia de que a divisão de recursos entre os dois regulamentos esteja atrapalhando.

“Temos que fazer escolhas sobre quanto alocar para 2025 e quanto para 2026. Isso vale para nós, mas vale para todos”, acrescentou o francês. “Mas, honestamente, isso absolutamente não é o problema para nós. Hoje, a questão não é o potencial do carro, não é o potencial de Lewis ou Charles. É a execução, a execução global. E isso não tem absolutamente nada a ver com a divisão entre 2026 e 2025", finalizou.

Reportagem adicional de Mark Mann-Bryans

