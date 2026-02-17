A Audi anunciou nesta semana a contratação do ex-Fórmula 2 Ralph Boschung como o novo piloto de desenvolvimento da equipe de Fórmula 1, assumindo o trabalho de simulador.

O piloto de 28 anos havia anunciado anteriormente nas redes sociais que se aposentaria das corridas em 2024. O piloto suíço correu na F2 entre 2017 e 2023, conquistando uma vitória em sua última temporada no campeonato com a Campos Racing.

Na verdade, o anúncio representa uma continuidade. Mesmo aposentado das competições, Boschung já atuava como piloto de simulador da Sauber nos últimos dois anos

A equipe alemã lançou seu Programa de Desenvolvimento de Pilotos no final de janeiro de 2026, que será dirigido pelo ex-F1 Allan McNish. Embora Boschung não tenha se juntado ao programa, o britânico Freddie Slater foi anunciado como seu primeiro membro, acompanhado por Emma Felbermayr na F1 Academy.

“Ser encarregado de encontrar os pilares da equipe Audi é uma grande honra e uma responsabilidade pela qual sou muito apaixonado”, disse McNish. “Esta marca é construída sobre uma história de 'Vorsprung durch Technik' [Avanço através da Tecnologia], e essa filosofia deve se aplicar aos nossos jovens pilotos tanto quanto aos nossos carros".

"Não estamos apenas procurando velocidade bruta; estamos procurando a resiliência, a inteligência e a mentalidade voltada para o trabalho em equipe que definem um futuro campeão da Audi. Nosso objetivo é construir um caminho que transforme o potencial em precisão e desempenho no cenário mundial".

"Estou entusiasmado por começar este trabalho e identificar a primeira geração de talentos que se juntará a este projeto ambicioso.”

O chefe da equipe, Jonathan Wheatley, acrescentou: “Investir nos campeões de amanhã é um pilar fundamental da nossa estratégia de F1. O Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Audi é uma declaração clara do nosso compromisso de longo prazo com os jovens e da nossa ambição de sermos competitivos".

“Com Allan McNish, temos um diretor que não só tem um histórico incrível no automobilismo, mas também personifica o espírito e a dedicação de nossas operações. Sob sua liderança, este programa será parte integrante de nossa visão para 2030, nosso objetivo de construir uma equipe vencedora e moldar o futuro da Audi na Fórmula 1".

Em um MERCADO CAÓTICO, quem chega à MOTOGP 2026 pressionado? As NOVIDADES do GRID de 2027 e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!