F1: Audi anuncia ex-F2 Ralph Boschung como piloto de desenvolvimento
Piloto suíço competiu na F2 até 2023 e atuou como piloto de simulador da Sauber nos dois últimos anos
A Audi anunciou nesta semana a contratação do ex-Fórmula 2 Ralph Boschung como o novo piloto de desenvolvimento da equipe de Fórmula 1, assumindo o trabalho de simulador.
O piloto de 28 anos havia anunciado anteriormente nas redes sociais que se aposentaria das corridas em 2024. O piloto suíço correu na F2 entre 2017 e 2023, conquistando uma vitória em sua última temporada no campeonato com a Campos Racing.
Na verdade, o anúncio representa uma continuidade. Mesmo aposentado das competições, Boschung já atuava como piloto de simulador da Sauber nos últimos dois anos
A equipe alemã lançou seu Programa de Desenvolvimento de Pilotos no final de janeiro de 2026, que será dirigido pelo ex-F1 Allan McNish. Embora Boschung não tenha se juntado ao programa, o britânico Freddie Slater foi anunciado como seu primeiro membro, acompanhado por Emma Felbermayr na F1 Academy.
“Ser encarregado de encontrar os pilares da equipe Audi é uma grande honra e uma responsabilidade pela qual sou muito apaixonado”, disse McNish. “Esta marca é construída sobre uma história de 'Vorsprung durch Technik' [Avanço através da Tecnologia], e essa filosofia deve se aplicar aos nossos jovens pilotos tanto quanto aos nossos carros".
"Não estamos apenas procurando velocidade bruta; estamos procurando a resiliência, a inteligência e a mentalidade voltada para o trabalho em equipe que definem um futuro campeão da Audi. Nosso objetivo é construir um caminho que transforme o potencial em precisão e desempenho no cenário mundial".
"Estou entusiasmado por começar este trabalho e identificar a primeira geração de talentos que se juntará a este projeto ambicioso.”
O chefe da equipe, Jonathan Wheatley, acrescentou: “Investir nos campeões de amanhã é um pilar fundamental da nossa estratégia de F1. O Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Audi é uma declaração clara do nosso compromisso de longo prazo com os jovens e da nossa ambição de sermos competitivos".
“Com Allan McNish, temos um diretor que não só tem um histórico incrível no automobilismo, mas também personifica o espírito e a dedicação de nossas operações. Sob sua liderança, este programa será parte integrante de nossa visão para 2030, nosso objetivo de construir uma equipe vencedora e moldar o futuro da Audi na Fórmula 1".
Em um MERCADO CAÓTICO, quem chega à MOTOGP 2026 pressionado? As NOVIDADES do GRID de 2027 e +
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Audi, de Bortoleto, apresenta solução radical de sidepods no Bahrein
F1 - Bortoleto se mantém realista sobre Audi: "Se o carro não for competitivo, não importa o que eu quero"
F1: Audi não nega problemas de confiabilidade, mas tenta manter otimismo em alta
Últimas notícias
F1: Mercedes e Petronas correm contra o tempo para homologar combustível de 2026
MotoGP: Governo rejeita pedido da Dorna para transferir o GP da Austrália de Phillip Island para Melbourne
F1: Audi anuncia ex-F2 Ralph Boschung como piloto de desenvolvimento
Após fim da MotoE, Eric Granado confirma participação na "Copa Harley" da MotoGP em 2026
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários