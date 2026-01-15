A equipe de Fórmula 1 da Audi anunciou, nesta quinta-feira (15) o patrocínio da Gillette, marca global de produtos de higiene pessoal, nomeando-a como parceira oficial. O novo acordo também contará com a Braun e a Gillette Venus, duas outras marcas do conglomerado P&G.

Há mais de um século, a Gillette atua no desenvolvimento de soluções em cuidados pessoais e mantém presença consistente no marketing esportivo, com parcerias estabelecidas junto a atletas e propriedades esportivas globais. Esse histórico se conecta à estratégia da Audi de se posicionar no mais alto nível do automobilismo com sua entrada na F1.

Às vésperas de sua estreia na categoria, a equipe contará com a Gillette como parceira desde o início do projeto, com foco na construção de presença internacional e na consolidação de uma plataforma própria dentro do campeonato.

A parceria inclui também a Braun, reunindo duas marcas alemãs com histórico em design e desenvolvimento de produtos, em uma colaboração alinhada à ênfase da Braun em engenharia e desempenho. A presença da Venus amplia o escopo do acordo ao buscar maior conexão com públicos diversos e mais jovens, especialmente o feminino.

O acordo prevê ações conjuntas de propaganda, desenvolvimento de produtos e iniciativas no varejo, além de ativações voltadas aos fãs fora do ambiente das corridas. A marca Gillette estará presente nos carros e demais ativos da Audi já a partir desta temporada, incluindo o evento oficial de lançamento da equipe, marcado para 20 de janeiro, em Berlim.

Stefano Battiston, diretor comercial da Audi F1, disse:“A Gillette é uma das marcas mais icônicas da história do marketing esportivo, com um legado construído sobre conexões autênticas com fãs em todo o mundo. Trazer a Gillette, juntamente com a Braun e a Venus, para o mundo da Fórmula 1 é uma declaração forte e um encaixe natural ao lado dos excelentes parceiros globais que já apoiam nossa equipe".

"A Gillette é uma marca verdadeiramente poderosa, que partilha a nossa convicção de que a excelência da engenharia e os produtos com um design elegante podem inspirar confiança e emoção. À medida que lançamos a Audi num palco global, a sua experiência em envolver vastos públicos de consumidores torna esta uma colaboração verdadeiramente poderosa, autêntica e estratégica que nos ajudará a elevar as experiências dos fãs de forma significativa".



Gary Coombe, CEO da Gillette, disse: “Estamos entusiasmados em anunciar nossa parceria com a Audi Revolut F1 Team, que se prepara para competir no auge do automobilismo. Estamos inspirados pela visão de longo prazo da equipe e animados por fazer parte de sua jornada desde o início".

"Esta parceria oferece uma plataforma poderosa para mostrar a qualidade e o desempenho superiores de nossas marcas aos fãs em todo o mundo. Com a tecnologia incomparável das lâminas da Gillette e a engenharia elétrica avançada da Braun, vemos paralelos claros com a Audi e nossa busca comum por desempenho sem concessões. Juntos, criaremos ativações de varejo imperdíveis, envolvendo os consumidores de maneiras inovadoras, tanto dentro quanto fora das pistas de corrida”.

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!