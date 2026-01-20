F1: Audi apresenta pintura do carro de Bortoleto e Hulkenberg para temporada 2026; veja imagens
Equipe utilizará um visual prateado, vermelho e preto na estreia da marca alemã na F1
A Audi revelou o carro de Fórmula 1 que será utilizado pelo brasileiro Gabriel Bortoleto e pelo companheiro de equipe Nico Hulkenberg na temporada 2026 da categoria máxima do automobilismo em um evento realizado em Berlim nesta terça-feira (20).
Com a aquisição da Sauber e o desenvolvimento de uma unidade de potência própria, 2026 marcará a estreia da Audi na F1, depois da divisão esportiva dos 'Quatro Anéis' ter amplo sucesso no esporte a motor em categorias como o rally, com modelos clássicos como o Sport Quattro, nas corridas de endurance, em que estabeleceu um longo domínio nas décadas de 2000 e 2010 na tradicional prova das 24 Horas de Le Mans, e com títulos na Fórmula E.
Audi F1 Team R26 livery
Em novembro, a montadora alemã já havia revelado o conceito do carro, batizado como R26, com uma proposta inicial de pintura que, pelas fotos divulgadas, continuou muito presente no monoposto apresentado em Berlim.
Antes do evento, a equipe alemã já havia feito sessões de shakedown no Circuito de Barcelona no dia 9 de janeiro, divulgando o primeiro som do motor proprietário em pista e voltas com um protótipo de forma "camuflada".
Agora, no evento feito na capital alemã, a Audi revelou a pintura do carro que será, em maior parte, prateada com detalhes de patrocinio em preto e vermelho. Indo para o terço final da máquina, o monoposto apresenta uma faixa vermelha na seção dos sidepods e uma traseira preta, com a tradicional logo em vermelho tanto no bico prateado quanto na parte final.
A equipe Audi F1 terá Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg como dupla para 2026 e com Jonathan Wheatley como chefe de equipe, além do ex-Ferrari Mattia Binotto como diretor técnico e de operações.
MÁRQUEZ APALAVRADO na DUCATI até 2028? Acosta, clã ROSSI em guerra, GP Brasil, YAMAHA e Dakar INSANO
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão
F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526
F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft
F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários