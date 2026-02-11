F1: Audi, de Bortoleto, apresenta solução radical de sidepods no Bahrein
Brasileiro foi à pista com carro substancialmente diferente do visto em Barcelona
O Audi R26 recebeu um design de sidepod bastante diferente para o início dos testes de Fórmula 1 no Bahrein, visando a temporada de 2026, seguindo a abordagem convencional da equipe para os testes em Barcelona.
A primeira vez que vimos uma entrada de ar com uma ligeira ‘mordida’ foi durante o teste em Barcelona, os sidepods usados lá adotaram uma abordagem mais voltada para o fluxo de ar interno - a borda traseira dos sidepods foi dobrada para dentro, com uma superfície superior mais lisa.
A empresa suíço-alemã introduziu algo muito mais complexo em termos de topografia para o Bahrein. Em primeiro lugar, a geometria das entradas de ar foi alterada para um formato mais estreito e alto, acompanhando as laterais do chassi.
A partir daí, a saída de ar se alarga, com um ‘rebaixamento’ inclinado para direcionar o fluxo de ar para as bordas do assoalho. Além disso, a superfície superior possui um canal que facilita a passagem do fluxo de ar para a traseira do carro. A redução do comprimento desse canal garante que o fluxo perca menos energia ao chegar ao topo da superfície do difusor.
Os painéis laterais foram revestidos com material ‘termoencolhível’ em torno das duas estruturas de impacto lateral, com uma pequena protuberância visível ao lado da fixação do espelho na estrutura superior de absorção de impacto, e a rampa rebaixada mencionada anteriormente na estrutura inferior.
Além de reduzir o percurso do fluxo de ar, o posicionamento das entradas de ar deve proteger o sistema de arrefecimento contra as variações produzidas pelo rastro dos pneus. A turbulência gerada pelo pneu dianteiro pode dificultar a manutenção de uma vazão de ar constante pelas entradas, portanto, movê-las para mais perto da entrada deve garantir que menos turbulência seja gerada.
Isso também é útil em curvas, pois as próprias carenagens laterais podem assumir maior responsabilidade por lidar com o fluxo de ar desviado pelo pneu.
Com as imagens e gravações de TV disponíveis, é difícil determinar o que a Audi fez abaixo das entradas de ar; à primeira vista, parece ser uma forma de induzir um efeito de defletor lateral para moderar o fluxo de ar para o assoalho e para as pranchas.
Há ainda novos elementos no Audi ao redor da asa dianteira. A equipe optou por dois atuadores aerodinâmicos ativos, em vez de apenas um central sob o bico. Isso permite que a equipe abaixe o bico sem criar muito bloqueio.
As aletas de direcionamento de fluxo de ar também ficam localizadas acima dos túneis de vórtice da asa dianteira, o que deve permitir uma maior interação com as aletas laterais na mudança do fluxo de ar ao redor dos pneus dianteiros.
