F1: Audi aumenta confiança para 2026 após 'renascimento' da Sauber

Depois de Barcelona, a Sauber também pontuou em Montreal: as inovações funcionaram mesmo em pistas diferentes e a equipe suíça continua a se esforçar para corrigir as falhas do C45. A Audi, por sua vez, vê progresso e aumentou sua confiança para a temporada 2026 da Fórmula 1, quando assumirá a operação da escuderia de Hinwill.

Nas duas últimas corridas, a Sauber conseguiu sair do último lugar na classificação dos construtores da Fórmula 1, somando 14 pontos graças a Nico Hulkenberg.

O piloto alemão trouxe 'para casa' 10 pontos em Barcelona e outros quatro em Montreal, um sintoma de um monoposto que melhorou consideravelmente graças às atualizações que a equipe suíça estreou com sucesso na Catalunha há duas semanas.

Um novo fundo, mas também novos sidepods. Em suma, uma parte considerável do monoposto do ponto de vista aerodinâmico. Não é coincidência, de fato, que os C45s tenham mostrado um importante avanço em duas pistas tão diferentes como Barcelona e Montreal, uma composta de curvas rápidas, a outra caracterizada por lentas.

"Seria bom continuar com essa série de vitórias por pontos. Ganhamos um pouco de ritmo nessas duas últimas corridas. E, como eu suspeitava, o carro agora está mais competitivo na corrida. As atualizações realmente valeram a pena e nos permitiram melhorar a consistência e o equilíbrio do carro", disse Nico Hulkenberg no final do GP do Canadá.

"Essas atualizações nos permitiram dar um salto de desempenho. Mas acho que elas dão o melhor de si quando estamos na corrida, mais do que na classificação. Acho que o trabalho feito nos últimos seis meses está valendo a pena. Então, espero que possamos extrair ainda mais potencial nas próximas duas semanas".

"Marcamos pontos em duas pistas muito diferentes, Barcelona e Montreal. Em ambas, fomos muito competitivos no meio do pelotão. Não há razão para pensar que não podemos continuar assim".

Interessante, então, é a análise de Nico sobre como e onde os novos componentes fizeram a maior diferença. Depois de testá-los em duas pistas muito diferentes, o alemão disse que o monoposto mostrou sinais claros de melhoria, especialmente nas seções de alta velocidade.

Também por esse motivo, eles ainda estão trabalhando em Hinwil para encontrar outras soluções que permitam a Nico e Gabriel Bortoleto ter um monoposto com melhor desempenho em outros tipos de pista e poder almejar uma melhor classificação.

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: James Sutton / Motorsport Images

"Talvez nosso carro com as novas atualizações tenha um desempenho melhor nas seções de alta velocidade. Então, em Barcelona, provavelmente foi melhor do que em Montreal, onde as velocidades são mais baixas e há mais irregularidades. Mas ainda temos várias áreas para melhorar e continuamos a trabalhar nelas para progredir ainda mais".

O avanço da Sauber não é tão evidente na classificação geral dos construtores. Ela saiu sim do último lugar, mas está na penúltima posição. O que deixa a equipe de Mattia Binotto mais confiantes, no entanto, é que eles têm nada menos que quatro equipes na mira.

A Aston Martin, oitava colocada, está dois pontos na frente da Sauber. A Racing Bulls e a Haas, respectivamente quarta e sexta colocadas no geral, estão empatadas em pontos: 28. Isso significa 8 pontos de distância da equipe que, a partir do ano que vem, passará a se chamar Audi.

Nas duas últimas corridas, ou seja, desde as atualizações no carros da Sauber, a equipe suíça marcou 14 pontos contra quatro da Alpine, oito da Aston Martin, seis da Racing Bulls, dois da Haas e até um da Williams (embora a equipe de Grove tenha conquistado até agora 55 pontos, 35 a mais que a Sauber).

Para a Audi, portanto, ainda não é um salto suficiente em vista de 2026, mas ter mudado a situação com a introdução das inovações que chegaram a Barcelona é um excelente sinal não apenas para o presente, mas também para o futuro. Se a correlação entre a fábrica e a pista funcionar, será mais fácil para o fabricante alemão intervir se e quando houver necessidade.

Além disso, em outubro de 2024, a Sauber havia passado um ano sem marcar pontos. Um período sombrio para uma equipe já histórica da F1, prestes a passar o comando para um fabricante de renome como a Audi.

Além do resultado no caótico GP da Austrália, os dois últimos resultados de Hulkenberg em termos de pontos são um verdadeiro teste decisivo de uma mudança positiva tangível, real e muito esperada para a equipe de quatro argolas. A esperança da Audi é vencer a partir de 2030, mas estrear com uma base competitiva mais sólida do que a vista em 2024 só pode agradar a sua alta administração.

Enquanto isso, a luta da Sauber continua. A próxima etapa, o GP da Áustria, pode não ser a melhor para dar continuidade à pequena sequência de pontos conquistados. O Red Bull Ring não oferecerá as melhores características para exaltar os monopostos suíços, mas depois haverá Silverstone. E, então, a história pode ser bem diferente.

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!