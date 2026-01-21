F1 - Audi: Binotto alerta para necessidade de expansão da antiga fábrica da Sauber

Enquanto a Audi se prepara para sua primeira temporada como fabricante de Fórmula 1, ela teve que fazer a transição do status da Sauber como uma equipe cliente de longa data da Ferrari para uma entidade totalmente independente.

Parte dessa transição envolveu a união das instalações da Sauber Engineering em Hinwil, na Suíça, e das instalações de powertrain da Audi em Neuburg, na Alemanha. No prelúdio para 2026, o diretor de operações e diretor técnico Mattia Binotto falou da necessidade de ter instalações permanentes de teleconferência em ambas as fábricas para garantir que os dois campos tivessem uma linha clara de comunicação entre as bases suíça e alemã.

Binotto, que supervisionou os projetos de powertrain e chassis em sua época na Ferrari, acredita que as instalações da Audi em Neuburg estão muito à altura das exigências da F1 moderna. Por outro lado, o italiano acredita que a infraestrutura atual em Hinwil precisa de uma atualização e carece de espaço para todo o escopo que a Audi precisa.

Nos últimos anos, Hinwil era considerada uma das instalações mais avançadas tecnologicamente na F1; diz-se que a mudança de Kimi Raikkonen para a McLaren em 2002 financiou, pelo menos em parte, o túnel de vento e o supercomputador de última geração da equipe, o que acabou levando a BMW a adquirir uma participação majoritária entre 2006 e 2009.

Mas, com o aumento do número de equipes nas últimas duas décadas, aliado à campanha de recrutamento da Audi para sua primeira temporada na F1, Hinwil precisa se expandir. Binotto diz que tentar encaixar o novo simulador da equipe nas instalações atuais não é um cenário razoável.

“Acho que em Neuburg a infraestrutura é tudo o que precisamos. Estamos no nível. É uma ótima infraestrutura. Temos todos os dinamômetros e o espaço necessário”, explicou Binotto.

“Em Hinwil, por outro lado, acho que ainda nos falta espaço para o que precisamos. Encomendamos um simulador novo, mas precisamos de um prédio para ele, porque o simulador é grande. Então, precisamos construir isso.

Audi F1 Team R26 livery Foto: Christopher Otto

“Precisamos expandir nossa capacidade de fabricação porque, na F1, é importante que tudo seja fabricado internamente para garantir a velocidade, a qualidade e o orçamento. Portanto, precisamos expandir a fabricação."

"Precisamos de mais mesas para a engenharia. Portanto, no geral, precisamos de mais espaço. E, junto com a Audi, como eu disse antes, totalmente comprometidos, estamos buscando ampliar nossos prédios, nosso campus e nossas instalações atuais.”

Independentemente disso, Binotto acredita que a Audi tem os ingredientes necessários para ser bem-sucedida na F1. A equipe estabeleceu um plano de cinco anos para ser competitiva — embora a história da F1 esteja repleta de planos de cinco anos fracassados.

A primeira prioridade da Audi é garantir que seu novo R26 termine as corridas e que seu trem de força possa ser desenvolvido para desafiar os fabricantes estabelecidos — supondo que não consiga fazer isso desde o início. A partir daí, a equipe terá que continuar aproveitando esse impulso.

“É sempre difícil comparar com os outros, porque eu ainda não conheço o nível dos outros”, acrescentou.

“Sei quem é a Audi, o que é a Audi, e acho que temos uma ótima equipe com grande energia, totalmente focada em nosso futuro e nosso sucesso."

"E posso dizer que estou convencido de que temos tudo o que é necessário para sermos bem-sucedidos um dia. E tenho certeza de que seremos.”

