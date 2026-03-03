Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Audi busca solução para problemas na largada antes da Austrália, diz portal alemão

Equipe alemã avança no desenvolvimento do carro, mas pode correr contra o tempo antes da abertura da temporada; informação é do Auto Motor und Sport

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Com menos de uma semana para a abertura da temporada 2026 da Fórmula 1, no GP da Austrália, a Audi, equipe de Gabriel Bortoleto, pode estar correndo contra o tempo para resolver um problema que foi pauta durante os testes no Bahrein: as largadas.

Com a saída do MGU-H, elemento da unidade de potência cuja função principal era recuperar a energia dos gases de escape e também tinha um papel no controle do turbo, um elemento antigo da F1 retornou: o turbo lag, que afeta os inícios de corrida.

O sistema servia para ajudar a acionar a turbina, o que permitia compensar, ou mesmo eliminar, o turbo lag, que é o tempo de latência entre o pressionamento do pedal do acelerador e a resposta do turbo, tanto nas largadas quanto nas saídas de curvas.

O MGU-H era, assim, em grande parte responsável pelas boas arrancadas dos carros, pois eliminava um dos principais obstáculos à aceleração constante, “preenchendo” o déficit de potência que deveria existir. Mas sua utilidade nessa área também era palpável ao longo da volta, evitando que o lag interferisse nas fases de 're-aceleração'. Com a sua retirada em 2026, o arranque inicial será diferente do que foi por mais de dez anos.

Segundo o portal alemão Auto Motor und Sport, a maior preocupação dos engenheiros de Hinwil é justamente, o momento inicial da corrida, já que o R26, na pista de Sakhir, teve a pior largada entre os competidores, com destaque para a maneira errática que o carro acelerava para alcançar a pressão ideal do turbo, o que pode atralhar na largada de Bortoleto e do companheiro de equipe Nico Hulkenberg.

Ainda não se sabe se o problema é relacionado à parte física do carro ou aos programas que comandam o monoposto dos 'Quatro Anéis'.

No entanto, o clima dentro da fábrica da Audi após os testes no Bahrein é positivo, revelou o veículo de mídia alemão. O AMuS destacou que a postura cautelosa dos últimos anos na Sauber mudou para um "clima de renovação e otimismo" e que há confiança que a equipe consiga ir bem no meio do pelotão.

