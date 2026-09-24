F1: Audi confirma Bortoleto e Hulkenberg para temporada 2027

A Audi seguirá com Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg como dupla de pilotos na temporada 2027 da Fórmula 1. Mattia Binotto confirmou a continuidade dos dois e explicou que, na realidade, a equipe sequer precisou discutir mudanças para o próximo campeonato, já que ambos possuem contrato.

"Nossa situação é mais simples. Não temos discussão sobre qual é o plano adequado para a próxima temporada. Nossos pilotos tinham contrato, então sabíamos que não haveria mudanças", afirmou Binotto.

O dirigente acrescentou que o desempenho apresentado pelos dois também deixa a Audi satisfeita com a formação. "Além disso, estamos felizes com a velocidade deles. Nunca anunciamos realmente o que aconteceria no próximo ano porque não havia necessidade. Temos uma dupla confirmada e com a qual estamos felizes."

Binotto também avaliou separadamente os dois pilotos. Sobre Hulkenberg, destacou principalmente a experiência e a capacidade do alemão de aproveitar as oportunidades.

"Nico tem entregado de forma consistente. Especialmente aos domingos, tem sido consistente e sólido, com pouquíssimos erros, sempre explorando o potencial do carro e marcando pontos quando existe uma necessidade ou oportunidade."

Já Bortoleto foi analisado levando em consideração seu processo de desenvolvimento na F1. Binotto destacou que percebe uma evolução constante do brasileiro.

"Com Gabi, por ser mais jovem, é uma fase de aprendizado. Precisamos olhar mais para seu desenvolvimento e para o ritmo dessa evolução. Consigo ver sua confiança crescendo corrida após corrida. Você percebe que ele está ficando cada vez mais rápido e mais confiante."

O chefe da Audi ainda ressaltou a velocidade de Bortoleto em classificação e sua consistência.

"Não houve grandes erros, talvez alguns, mas isso faz parte da fase de aprendizado. No geral, ele também é consistente e certamente está explorando o potencial do carro. É muito rápido na classificação, na volta única, quando importa. Então, de maneira geral, estou bastante satisfeito."

Em agosto, enquanto esteve no Brasil durante as férias da F1, Bortoleto falou sobre sua situação contratual com exclusividade ao Motorsport.com, dizendo que o acordo com a Audi irá muito além de 2027, confira:

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!