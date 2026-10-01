F1: Audi confirma construção de nova sede na Suíça; veja detalhes

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Nova fábrica em Hinwil ficará próxima da sede atual, na mesma cidade

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

A Audi confirmou nesta quinta-feira (01) os planos para a construção de uma nova sede para a equipe de Fórmula 1 em Hinwil, na Suíça, mesma cidade onde fica a fábrica atual.

Leia também:

Oficialmente em sua temporada de estreia na F1, a Audi usa atualmente a sede que pertencia à Sauber em Hinwil, na Suíça. Mas, agora, a marca alemã confirmou os planos de construir uma fábrica atualizada, localizada a menos de 1km da atual, com previsão das obras serem concluídas até 2030. 

Segundo o comunicado divulgado pela equipe, a sede atual não será fechada com a construção da nova, com o espaço sendo transformado posteriormente para abrigar o novo túnel de vento e a área de produção da Audi. O projeto não impacta a fábrica de Neuberg, na Alemanha, que seguirá produzindo as unidades de potência.

"O novo Campus terá um papel importante, nos ajudando a atrair e manter talentos do mais alto nível, fornecendo as fundações necessárias para conquistarmos nossas ambições de longo prazo", diz o CEO da equipe Mattia Binotto.

"Construir uma equipe de F1 bem-sucedida é, no fim das contas, uma questão de recursos humanos. Os melhores engenheiros, projetistas, mecânicos e especialistas querem trabalhar em um ambiente que lhes permita colaborar, inovar e performar no mais alto nível. O Campus nos ajudará a criar exatamente esse ambiente".

"O que torna esse projeto particularmente especial é que nos permite moldar o futuro da Audi desde o zero. Oportunidades assim são raras na F1 moderna. Não estamos nos mudando para algo que já existe; estamos criando uma casa projetada em torno de nossas pessoas, nossa cultura e nossas ambições. Esse Campus é uma parte importante dessa jornada".

"Estamos orgulhosos que esse próximo capítulo da equipe Audi será escrito em Hinwil, e quero agradecer à prefeitura de Hinwil por isso".

Segundo Binotto, a Audi tem como meta estar lutando consistentemente por vitórias a partir de 2030, ano que deve marcar o retorno dos motores V8. Em entrevista recente ao Motorsport.com, o brasileiro Gabriel Bortoleto deu indícios claros de que seu contrato com a equipe é de longo prazo, citando inclusive o ano de 2030.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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