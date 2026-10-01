F1: Audi confirma construção de nova sede na Suíça; veja detalhes
Nova fábrica em Hinwil ficará próxima da sede atual, na mesma cidade
A Audi confirmou nesta quinta-feira (01) os planos para a construção de uma nova sede para a equipe de Fórmula 1 em Hinwil, na Suíça, mesma cidade onde fica a fábrica atual.
Oficialmente em sua temporada de estreia na F1, a Audi usa atualmente a sede que pertencia à Sauber em Hinwil, na Suíça. Mas, agora, a marca alemã confirmou os planos de construir uma fábrica atualizada, localizada a menos de 1km da atual, com previsão das obras serem concluídas até 2030.
Segundo o comunicado divulgado pela equipe, a sede atual não será fechada com a construção da nova, com o espaço sendo transformado posteriormente para abrigar o novo túnel de vento e a área de produção da Audi. O projeto não impacta a fábrica de Neuberg, na Alemanha, que seguirá produzindo as unidades de potência.
"O novo Campus terá um papel importante, nos ajudando a atrair e manter talentos do mais alto nível, fornecendo as fundações necessárias para conquistarmos nossas ambições de longo prazo", diz o CEO da equipe Mattia Binotto.
"Construir uma equipe de F1 bem-sucedida é, no fim das contas, uma questão de recursos humanos. Os melhores engenheiros, projetistas, mecânicos e especialistas querem trabalhar em um ambiente que lhes permita colaborar, inovar e performar no mais alto nível. O Campus nos ajudará a criar exatamente esse ambiente".
"O que torna esse projeto particularmente especial é que nos permite moldar o futuro da Audi desde o zero. Oportunidades assim são raras na F1 moderna. Não estamos nos mudando para algo que já existe; estamos criando uma casa projetada em torno de nossas pessoas, nossa cultura e nossas ambições. Esse Campus é uma parte importante dessa jornada".
"Estamos orgulhosos que esse próximo capítulo da equipe Audi será escrito em Hinwil, e quero agradecer à prefeitura de Hinwil por isso".
Segundo Binotto, a Audi tem como meta estar lutando consistentemente por vitórias a partir de 2030, ano que deve marcar o retorno dos motores V8. Em entrevista recente ao Motorsport.com, o brasileiro Gabriel Bortoleto deu indícios claros de que seu contrato com a equipe é de longo prazo, citando inclusive o ano de 2030.
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Hadjar receberá punição de grid na Malásia; saiba mais
F1: Bortoleto revela preferência climática na Malásia e fala da expectativa para a estreia em Sepang
Verstappen confirma participação na etapa de Portimão do GT World Challenge, enfrentando nomes como Valentino Rossi
F1: "Nenhum piloto quer correr em Ímola", entrega Bottas
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários