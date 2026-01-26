F1: Audi confirma problema técnico com carro de Bortoleto no shakedown de Barcelona

A Fórmula 1 começou a primeira sessão pré-temporada nesta segunda-feira, em Barcelona, e Gabriel Bortoleto foi para a pista com a Audi.

O brasileiro foi o segundo a sair da garagem, após Kimi Antonelli abrir as atividades do dia pela Mercedes. Ele havia completado aproximadamente 27 voltas quando parou na pista, na curva 11, ocasionando a segunda bandeira vermelha da sessão. Mais cedo, Franco Colapinto também tinha parado, na curva 10.

A ideia nesse tipo de shakedown, especialmente no início, não é levar o carro ao limite ou testar toda a potência, mas sim descobrir possíveis problemas, averiguar se os sistemas estão funcionando como devem e acumular quilometragem. Segundo o portal PlanetF1, a Audi confirmou que Bortoleto teve um "problema técnico" com o carro.

Ao Motorsport.com, o time alemão assegurou que "detectaram um problema e decidiram parar o carro na pista como precaução. Nós identificamos a questão e iremos consertá-lo para o restante da semana".

